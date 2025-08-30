İSTANBUL 29°C / 21°C
Politika

CHP'de istifa depremi: Topluca AK Parti'ye katıldılar

Diyarbakır'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir grup, Adalet ve Kalkınma Partisine katıldı. Rozetleri, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman taktı.

IHA30 Ağustos 2025 Cumartesi 15:20 - Güncelleme:
CHP'de istifa depremi: Topluca AK Parti'ye katıldılar
ABONE OL


Diyarbakır CHP İl Teşkilat Başkanı Selim Fidancı'nın oğlu Serhat Fidancı, yeğeni Halil İbrahim Parlatır'ın da aralarında bulunduğu bir grup, AK Parti'ye katıldı. Düzenlenen törende, yeni katılımcılara rozetlerini AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ve AK Parti Silvan İlçe Başkanı Volkan Karadeniz takdim etti.

Ataman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yol yürüyen AK Parti'nin yalnızca bir siyasi parti değil; milletin ortak değerlerini, kardeşliğini ve geleceğe dair umutlarını taşıyan büyük bir aile olduğunu söyledi. Ataman, "Bugün aramıza katılan kardeşlerimiz de bu ailenin kıymetli fertleri olmuşlardır. Daha önce aramıza katılan tüm dava arkadaşlarımızla birlikte, yeni gelen kardeşlerimizi de aynı samimiyetle bağrımıza basıyor, şehrimize ve ülkemize hizmet yolunda hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

