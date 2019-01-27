CHP'de İzmir için Tunç Soyer'in ismi MYK'ya sunuldu

Şimdiye kadar 16 büyükşehir 28 il olmak üzere 698 belediye başkan adayı açıklandı.

CHP'de İzmir Büyükşehir Başkan adayı olarak Tunç Soyer'in ismi MYK'ya sunuldu.

İsmi adaylar arasında geçen milletvekili Tuncay Özkan "Kim aday olarak ilan edilirse onun etrafında kenetleniriz" dedi. İzmir ile birlikte açıklanmayan bazı ilçe adaylarının da kamuoyuna duyurulması planlanıyor.