CHP'de kavga üstüne kavga! Kılıçdaroğlu ve Veli Ağbaba birbirine girdi

28 Mayıs'ta yaşanan hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP'de sular durulmuyor. Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" ve "Gerekirse genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi..

İMAMOĞLU'NUN 'DEĞİŞİM' ÇIKIŞINA 'KAPTAN BENİM' RESTİ

CHP'nin kaptanının kendisi olduğunu söyleyerek İmamoğlu'na 'haddini bil' göndermesi yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.' diye konuştu. İmamoğlu ise 'değişim' söylemlerinde vites yüksektti... 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayınlanan CHP'li İBB Başkanı bir internet sitesi bile kurdu. Bununla da yetinmeyen Ekrem İmamoğlu, "Değişim" A Takımı ile 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için kolları sıvadı.

'ZOOM DARBECİLERİ' KILIÇDAROĞLU'NUN AYARINI KAÇIRDI: TEKRARLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIM

Paralel zoom cuntasının ifşa olan görüntüleri CHP'yi karıştırırken, Kemal Kılıçdaroğlu, "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve 'değişim' ekibine "Tekrarlanırsa gereğini yaparım" sözleriyle rest çekti.

"10 CEPHEDE YARA ALSAM DA MÜCADELEYE DEVAM"

CHP'deki 'değişim' savaşı ve İmamoğlu'nun ifşa olan zoom cuntasının etkileri sürerken Kemal Kılıçdaroğlu "10 cephede yara alsam da mücadeleyi bırakmayacağım" mesajı vermeyi ihmal etmedi. Kılıçdaroğlu, "10 cephede yara almış bir komutan savaşa devam eder mi? Evet, eder/etmelidir. CHP Genel Başkanı olmasam da mücadeleyi asla bırakmam" dedi. Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'deki Parti Meclisi toplantısında deyim yerindeyse kan gövdeyi götürdü.

Fondaş İsmail Saymaz, Ekremci Sözcü TV ekranlarında PM'deki gerilimin perde arkasını anlattı;

CHP'lilerin milletvekili listelerine ittifaktan 38 vekil yazılmasını ve Sadullah Ergin'in Çankaya'ya konulmasını eleştirdiğini söyleyen Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun "İttifak açısından bu tercih zorunluydu, ben daha yüksek sonuç getireceğini düşündüğüm için böyle bir karar verdim" cevabını verdiğini söyledi.

Fondaş Saymaz'ın milletvekillerini belirlemek için kurulan, CHP'lilerden oluşan komisyonu suçladığını da dile getirdi. Kılıçdaroğlu'nun CHP'lilere ithafen "Bir komisyon kurduk, 'Mülakat yapın' dedim. Baktım ki ahbap çavuşlarını ve siyasi yakınlarını yazmışlar" dediğini bu durum üzerine Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın "Siz de vardınız. Suçu bize atmayın. Yakınlardan söz ediyorsanız Faik Öztrak'ı niye MYK'ya aldınız? En çok Öztrak yazdı" şeklinde çıkıştığını aktardı.

Saymaz şu ifadeleri kullandı;

ZOOM CUNTACILARINA 'HAİN' DENDİ, İSTİFALARI İSTENDİ



Kılıçdaroğlu, görüntüleri sızan zoom toplantısı için "Etik dışı" ifadesini kullandı. Dedi ki: "Ahlaki kurallar var. Sizler belediye başkanını seçen kurulsunuz. Belediye başkanından talimat alırsanız yarın seçim yaptığınızda nasıl objektif davranacaksınız? PM üyeleri belediye başkanlarından talimat almaz."

Kılıçdaroğlu yanlısı PM üyelerinden Hüseyin Yıldız, "Hainler" diye bağırdı. Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise değişimi desteklemelerine rağmen Grup Başkanı Özgür Özel ile Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın bu toplantıda olmamaları gerektiğini savundu. Erol, "Bu utanç vericidir" diye bağırdı ve istifalarını istedi. Günaydın ise ahlak dışı bir davranış göstermediklerini söyledi.