CHP İl Genlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile CHP'den ve partisinden istifa ettiğini duyurdu. Kılıç'ın açıklamasının aksine CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Deniz Bozkurt, Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç'ın görevinden istifa ettiğine yönelik haberin doğru olmadığını belirterek, Kılıç ve yönetiminin CHP Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulunca görevden alındığını söyledi.

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLERLE İSTİFA ETTİ

İki dönem üst üste CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı olarak seçildiğini hatırlatan Kılıç, "Bu süreç zarfında inandığım ilkeler uğrunda durmaksızın çalıştım. Ancak gerek parti içinde gördüğüm ardı arkası kesilmeyen anti demokratik uygulamalar, gerekse de görev yaptığım süre boyunca bizlere aidiyet duygusunu bir kere bile hissettirmeyen, bize asla sahip çıkmayan milletvekillerinin tutumları, artık bizlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapabilmemizi imkansız kılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kılıç, istifasının herhangi bir baskıyla değil, kendi hür iradesiyle olduğunu vurgulayarak, "Bütün bu nedenlerle Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Aydın İl Başkanlığı'ndan ve Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum" dedi.

CHP, KILIÇ'IN GÖREVİNDEN ALINDIĞINI DUYURDU

CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Deniz Bozkurt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç'ın görevinden istifa ettiğine yönelik habere ilişkin paylaşımda bulundu.

Kılıç'ın istifa ettiği haberinin doğru olmadığını bildiren Bozkurt, şunları kaydetti:

"Partimizin ilkelerine, amaçlarına ve çalışma kurallarına aykırı disiplinsiz tutumları nedeniyle, Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç ve yönetimi, Karacasu İlçe Gençlik Kolu Başkan ve yönetimi, Köşk İlçe Gençlik Kolu Başkan ve yönetimi, Karpuzlu İlçe Gençlik Kolu Başkan ve yönetimi, Nazilli İlçe Gençlik Kolu Başkan ve yönetimi, Yenipazar İlçe Gençlik Kolu Başkan ve yönetimi, Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulumuzca görevden alınmıştır."

CHP AYDIN'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, üç ilçe belediye başkanıyla birlikte AK Parti'ye geçeceği iddiaları üzerine CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Aydın'a geldi ve parti yöneticileri ile olağanüstü toplantı düzenledi. Zeybek, toplantı öncesi açıklama yapmazken toplantı sonrası CHP'den ayrılanlara 'geri dönün' çağrısı yaptı.

GÜNDEM MADDESİ HALİNE GELDİ

Aydın ve ülke kamuoyunda bir süredir konuşulan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun; Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ve bazı belediye meclis üyeleriyle birlikte AK Parti'ye geçeceği iddiası ülke siyasetinin en önemli gündem maddesi haline geldi. CHP Aydın İl Başkanlığı gelişmeler üzerine dün öğleden sonra parti yöneticileri ve bazı belediye başkanları ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

10 BELEDİYE BAŞKANININ KATILDI

Toplantı sonunda basına ve kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmazken bugün CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Aydın'a gelerek parti binasında bir toplantı düzenledi. Toplantıya parti yönetiminden bazı isimlerin yanı sıra Aydın'dan 10 belediye başkanının katıldığı belirtildi.

Basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından ilk açıklamasını yapan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, partiden istifa edenler için 'geri dönün' çağrısı yaptı.