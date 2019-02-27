CHP'de kılıçlar 1 Nisan'a bileniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İP ve HDP ile kurduğu işbirliği parti içindeki sorunların fitilini ateşledi. Aday belirlemede Parti Meclisi’ni (PM) dışlayıp teşkilatların taleplerini duymazlıktan gelen Kılıçdaroğlu’na karşı parti içinden birden çok cephe açılmış durumda. Partinin ana omurgasını oluşturan ve kendilerini CHP ile örtüştüren ‘ulusalcı’ kanat, Kılıçdaroğlu’na diş bileyenlerin arasında en önde yer alıyor. Ayrıca Kılıçdaroğlu’na tüm itirazlara rağmen söz dinletemeyen ve partiden dışlanan isimler de 1 Nisan sabahını merakla bekliyor. Başta parti yönetimindeki muhalifler olmak üzere Kılıçdaroğlu’na bayrak açmaya hazırlanıyor.

‘ULUSALCI’LARA TASFİYE

“CHP’nin gerçek sahipleri” olarak kendilerini tanımlayan grubun en büyük isyanı, Kılıçdaroğlu’nun özellikle İstanbul’da terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olarak kendini terörden arındıramayan HDP ile sözde ‘gizli’ işbirliği yapması. HDP ve Kılıçdaroğlu’nun yaptığı işbirliği, adayların netleşmesiyle kendini ortaya koyunca partinin ulusalcı kanadı, bu birlikteliğe büyük tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, HDP ile işbirliğine giderek, CHP’nin ana gövdesini oluşturan ‘ulusalcı’ları büyük oranda karşısına aldı.

PARTİ İÇİ SOYKIRIM

Partiden tümüyle dışlanan ulusalcı kanat, Kılıçdaroğlu’nun tavrını ‘Parti içinde soykırım’ olarak nitelendiriyor. Bu nedenle CHP’nin ulusalcı kanadı, partinin gerçek tabanına yönelebilmesi için 31 Mart’tan sonra partiye sahip çıkma kararlılığını ortaya koyuyor. CHP’de hesaplaşma için 1 Nisan sabahını bekleyen bir başka grup ise muhalif yaklaşımlarını her fırsatta ortaya koyan PM’nin 12’ler hareketi oldu. Hesaplaşma için geri sayıma başlayan 12 PM üyesi, ve seçim sonuçlarını sonrası harekete geçecek.