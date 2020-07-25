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Politika

CHP'de koltuk değişmedi! Kılıçdaroğlu tek başına girdiği seçimi kazandı

CHP İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, tek aday olarak girdiği seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı seçildi.

AA25 Temmuz 2020 Cumartesi 18:49 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 19:00
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CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkan seçildi.

Bilkent Odeon'da yapılan kurultayda genel başkanlık için oy verme işlemi saat 18.15'te tamamlandı.

Oyların tasnifi ve sayılmasının ardından Çankaya İlçe Seçim Kurulu yetkilisi sonuçları açıkladı.

Buna göre, seçime tek aday olarak katılan Kılıçdaroğlu, oy kullanan 1318 delegeden 1251'inin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.

Kurultayda 67 oy ise geçersiz sayıldı.

CHP'nin toplam kayıtlı 1356 delegesi bulunuyor.

Böylece Kılıçdaroğlu katıldığı seçimli kurultaylarda 7'nci kez genel başkan seçilmiş oldu.

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