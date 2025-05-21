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Politika

CHP'de koltuk hesapları: Kavgasız halledelim

Meclis Başkanı adayını netleştirmeye çalışan CHP'de asıl yarış Meclis Başkanvekilliği koltuğu için yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaklaşan TBMM seçimleri için milletvekillerine tartışmadan uzak durulması uyarısında bulundu.

Yeni Şafak21 Mayıs 2025 Çarşamba 08:12 - Güncelleme:
CHP'de koltuk hesapları: Kavgasız halledelim
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CHP, Meclis Başkanı Adayını netleştirmeye çalışırken asıl yarış ise Meclis Başkanvekilliği koltuğu için yaşanıyor. Cuma günü kapalı grup toplantısında yapılacak seçimlerde CHP'nin yeni grup yönetimi belirlenecek. Grup başkanvekilleri Murat Emir, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın göreve devam etmesi bekleniyor.

KATİP ÜYELER DEĞİŞEBİLİR

İdare Amiri Uğur Bayraktutan ve Meclis Başkanlık Divanı katip üyelerin değişmesi bekleniyor. İdare amirliği için Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı'nın adaylığı bulunuyor. Sibel Suiçmez, Elvan Işık Gezmiş ve Asu Kaya'nın yürüttüğü katip üyelikler için yeni adayların çıkması öngörülüyor. Meclis başkanvekilliği için mevcut isim Gülizar Biçer Karaca'nın ve Tekin Bingöl'ün adı öne çıkıyor.

Gülizar Biçer Karaca

Tekin Bingöl

ORTAK BİR KARAR VERELİM

Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaklaşan TBMM seçimleri için milletvekillerine tartışmadan uzak durulması uyarısında bulundu.

Özel, CHP'nin son günlerde kritik bir dönemden geçtiğini kaydederek süreç devam ederken "TBMM seçimler için kamuoyu önünde tartışma oluşturacak açıklamalardan söylemlerden uzak durun. Basına yansıyacak açıklamalardan kaçının. Çoklu aday ile seçime gitmeyelim aday olmak isteyenler ile ben görüşeyim ortak bir karar verelim. Yine de aday olmak isteyen olursa kapımız açık" dediği öğrenildi.

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