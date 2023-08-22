İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerde yeniden aday olacağına yönelik yeşil ışık yakması ve genel başkan adaylığı için Özgür Özel'i işaret etmesi, parti içindeki koltuk savaşını farklı bir boyuta taşıdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 3 Haziran'da grup başkanlığı görevine seçilen Özel, sonrasında ise hayrete düşüren bir karara imza atarak İmamoğlu'nun "değişim neferi" olmuştu. Genel merkezin tüm baskılarına rağmen grup başkanlığından istifa etmeyen, genel başkan olmak istediğini ise her fırsatta söyleyen Özel, Kılıçdaroğlu'nun A takımında büyük rahatsızlık yarattı.

ÖZGÜR ÖZEL BEKLEMEDE

Sabah'ın haberine göre; İmamoğlu'nun kendisini işaret etmesiyle delegelerden büyük bir destek göreceğini düşünen Özel'in, örgütlerdeki ilk yoklamalarda beklenen heyecanı yaratamadığı ortaya çıktı. Haziran ayından bu yana hem partinin öncü isimleri hem de örgüt liderleriyle temas kurarak kurultayda kendine alan açmaya çalışan Özel'in son gelişmelerden rahatsız olduğu iddia edildi. Edinilen bilgilere göre kaybedeceği bir seçime girmek istemeyen Özel, delegelerin kendisine yönelik güçlü desteğini görmeden "aceleci" bir tavırla adaylığını açıklamak istemiyor.

PARTİ İÇİ MUHALEFETE BÜYÜK BASKI



28 Mayıs'taki seçim hezimetinden bu yana "istifa" çağrıları ile boğuşan Kılıçdaroğlu'nun ise kurultayda işini şansa bırakmamak için 4 koldan atağa geçtiği öne sürülüyor. İl ve ilçe başkanları başta olmak üzere örgüt yöneticilerini yakın markaja alan Kılıçdaroğlu'nun, kendisine yakın isimler aracılığıyla kurultaya yönelik peş peşe talimatlar verdiği bildirildi.

Parti üzerindeki kontrolünü sağlamlaştırmak için değişim yanlısı birçok il ve ilçe başkanını sorgusuz sualsiz görevden alan Kılıçdaroğlu, kendisine isyan bayrağı açarak Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı da CHP'den ihraç ettirmişti.