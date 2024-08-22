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Politika

CHP'de kurultay sancısı! Dikkat çeken kulis iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüzük kurultayının seçimli kurultaya çevrilebilmesi için verilen başvuru süresi doluyor. Diğer yandan milletvekilliği ve belediye başkanlığında dönem sınırlaması istekleri karşısında CHP lideri Özel'den 'Kısıtlamayı benimsedik. 2 dönem mi, 3 dönem mi olacak, onu konuşacağız' açıklaması gelirken 'dönem kuralının' gündeme alınmaması için bir grubun kulis yaptığı iddia edildi.

TRT Haber22 Ağustos 2024 Perşembe 10:06 - Güncelleme:
CHP'de kurultay sancısı! Dikkat çeken kulis iddiası
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüzük kurultayının seçimli kurultaya çevrilebilmesi için verilen başvuru süresi doluyor.

Parti içinde seçimli kurultay istekleri tartışması sürerken, bu konuda parti içi muhalefet için fazla bir süre kalmadı. Çünkü 6-9 Eylül tarihinde yapılması planlanan tüzük kurultayını seçimli hale dönüştürmek için başvuru süresi bugün doluyor.

1400 DELEGEDENİN 5'TE 1'İNİN İMZASI GEREKİYOR

CHP tüzüğüne göre, parti yönetimini şekillendirecek seçimli kurultay için yaklaşık 1400 delegenin 5'te 1'inin imzası gerekiyor. Tüzük kurultayına 15 gün kalana kadar imzalarla birlikte bu başvuru yapılabiliyor. Genel başkanın isterse kurultayı seçimli yapması için ise bir gün kısıtlaması bulunmuyor.

YENİ TÜZÜK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan CHP'nin 86 kişilik Tüzük Komisyonu da çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon gelecek hafta başında 2'nci toplantısını gerçekleştirecek. TRT Haber'in haberine göre, Parti kaynakları gelecek haftadan itibaren taslak bir metnin ortaya çıkarılmış olacağını söylüyor.

'KULİS' İDDİALARI

Milletvekilliği ve belediye başkanlığında dönem sınırlaması isteklerin başında geliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kısıtlamayı benimsedik. 2 dönem mi, 3 dönem mi olacak, onu konuşacağız" dedi. Buna karşılık, "dönem kuralının" gündeme alınmaması için bir grubun kulis yaptığı da iddialar arasında.

İTTİFAK VARSA ÖN SEÇİM YOK MADDESİ

Ön seçim konusunun da tüzükte güvence altığına alınacağını aktaran Özel, "'İttifak varsa ön seçim yok' maddesini kaldırmayı düşünüyorum" dedi.

CHP kaynakları da bu konunun illere göre formüle edilebileceğini belirtiyor.

  • tüzük
  • kurultay

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