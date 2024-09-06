Tüzük değişikliklerinin ele alınacağı kurultayın açılışını CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaparken, bir kurultay daha kavga ile gölgelendi.



CHP Denizli İl Başkanı Horzum'un "Kılıçdaroğlu nerede?" sorusuna karşılık, CHP Ankara Milletvekili Demir'den geldi. Demir, Horzum'a "Haddini bil ulan" demesi üzerine salonda tansiyon bir anda yükseldi.

Sözlü atışmaların ardından tekmeler ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada taraflar partililerce güçlükle sakinleştirildi.

CHP'nin gerilim dolu kurultayında Tüzük maddelerinin tamamı kabul edildi.