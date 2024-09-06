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Politika

CHP'de kurultay klasiği! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı'nda tansiyon yükseldi. CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'un 'Kılıçdaroğlu nerede?' sorusuna, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir 'Haddini bil ulan' diyerek karşılık vermesi sonrası ortalık savaş alanına döndü.

Star Gazetesi6 Eylül 2024 Cuma 23:08 - Güncelleme:
CHP'de kurultay klasiği! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
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Tüzük değişikliklerinin ele alınacağı kurultayın açılışını CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaparken, bir kurultay daha kavga ile gölgelendi.

CHP Denizli İl Başkanı Horzum'un "Kılıçdaroğlu nerede?" sorusuna karşılık, CHP Ankara Milletvekili Demir'den geldi. Demir, Horzum'a "Haddini bil ulan" demesi üzerine salonda tansiyon bir anda yükseldi.

Sözlü atışmaların ardından tekmeler ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada taraflar partililerce güçlükle sakinleştirildi.

CHP'nin gerilim dolu kurultayında Tüzük maddelerinin tamamı kabul edildi.

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