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Politika

CHP'de olağanüstü kurultay iddiası: Kılıçdaroğlu genel başkanlık hesaplarına başladı

CHP'de yaşanan liderlik savaşına ilişkin açıklamalarda bulunan Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan, 'CHP'de 1 Nisan sonrasında yeni bir mücadele, yeni bir olağanüstü kurultaya gitme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olmakla ilgili bir hesabı olduğu aşikar.' dedi.

1 Şubat 2024 Perşembe 22:33 - Güncelleme:
CHP'de olağanüstü kurultay iddiası: Kılıçdaroğlu genel başkanlık hesaplarına başladı
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Yerel seçimlere artık sayılı günler kala bazı illerdeki adaylar da şekillenmiş durumda. Muhalif partiler ise aday belirleme hususunda bir hayli sıkıntı yaşıyor. Sözde değişim naralarının atıldığı CHP'de Özgür Özel'in gelmesiyle birlikte sıkıntıların azalması beklenirken problemlerin daha da arttığı gözlerden kaçmıyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN 1 NİSAN HESABI!

CHP'nin içerisinde bulunduğu sıkıntılar 24 TV'de yayınlanan Yağmur Yıldız'ın sunduğu "Temsil Heyeti" programında da masaya yatırıldı. CHP'nin kurultaydan hemen sonra üç başlı bir görüntü verdiğini söyleyen Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan, "CHP, 1 Nisan sonrasında yeni bir mücadele, yeni bir olağanüstü kurultaya gitme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Kılıçdaroğlu'nun da yeniden genel başkan olmakla ilgili bir hesabı olduğu aşikar" ifadelerini kullandı.

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