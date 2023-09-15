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Politika

CHP'de Özel'in ardından sürpriz aday! Kardeşi 'Amerikan projesi' demişti

2018 yılında Halk TV'de Kılıçdaroğlu'nun 'Amerikan projesi' olduğunu söyleyen CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in kardeşi parti üyesi Örsan Kunter Öymen, CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

AA15 Eylül 2023 Cuma 17:29 - Güncelleme:
CHP'de Özel'in ardından sürpriz aday! Kardeşi 'Amerikan projesi' demişti
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Öymen, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, haziranda "CHP İlke ve Demokrasi Hareketi"ni başlattıklarını ve temel amaçlarının parti içinde demokrasiyi sağlamak olduğunu belirtti.

Mevcut yönetimle girilen seçimleri ve sonuçlarını değerlendiren Öymen, parti yönetiminde "CHP'nin oyu yüzde 21-22'dir" şeklinde kaderci bir kabulleniş olduğu eleştirisinde bulundu.

CHP'de yönetim değişikliği olmaması durumunda yerel seçimlerde başarılı bir sonucun alınma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu dile getiren Öymen, şunları kaydetti:

"Bütün araştırmalar, halktan alınan tepkiler ve ilçe kongrelerindeki hava bunu göstermektedir. Demokratik ülkede genel başkan bir veya iki seçim kaybettiği zaman istifa eder ya da yeniden aday olmayacağını açıklar. Ne yazık ki partimizde böyle bir gelişmeyi yaşamadık. Ne yazık ki partimiz, mevcut genel merkez yönetiminin temsil ettiği statükocular ile sahte değişimciler arasında sıkışıp kalmıştır. Bir kısır döngü söz konusudur, CHP bir çıkmaz sokağın içerisindedir. O nedenle bizim üçüncü bir yol açmamız gerekiyor. Bir başka yol açmamız gerekiyor. Bu yol Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Bu yol Atatürk'ün aydınlanma devrimlerinin yoludur. Bu yol altı ok yoludur. Bu yol sosyal demokrasinin, demokratik solculuğun yoludur. Bu yolu açmak için 38'inci Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için aday adayı olmaya karar verdim."

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