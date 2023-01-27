CHP'de peş peşe istifalar

CHP örgütünde ardı ardına yaşanan istifalar Bilecik'te deprem etkisine neden oldu. Bilecik Belediye Meclis üyesi CHP'li Cabir Sağlam, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Sağlam, CHP içinde yaşanan ayrımcılığa dikkat çekerek, "Parti içi olumsuzluklar nedeni ile ayrımcılık ve kutuplaşmaya yol açtığı için meclis üyeliğim hiçe sayıldığından mücadelem bağımsız olarak devam edecektir. Kamuoyuna sayılarımla" şeklinde bir açıklama geldi.

"DIŞ KAPININ DIŞA MANDALI GÖRDÜLER"

İstifasına ilişkin yerel bir internet haber sitesine görüşlerini aktaran Cabir Sağlam, "CHP benim değerimi bilemedi o yüzden böyle bir karar aldım. Beni dış kapının dış mandalı olarak gören bir partide işim olmaz" dedi.

Öte yandan Sağlam'ın istifasının ardından Belediye Meclisinde CHP'li üye sayısı 12'den 11'e düşmüş oldu.

DERNEK BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ

Bilecik Tüketici Dernekleri Başkanı Hayrettin Sabırlı da sosyal medya hesabından CHP'den istifa ettiğini duyurdu. "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimi şuan itibari ile sonlandırmış bulunmaktayım" paylaşımı yapan Sabırlı'nın istifa gerekçesini açıklayıp açıklanmayacağı ise bilinmiyor.