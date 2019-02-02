CHP’de sahte belgeyle bel altı muhalefet

Yolsuzluk, FETÖ ve kaçak inşaatlarla uzunca bir süre gündemden düşmeyen Beşiktaş şimdi de kendi adaylarıyla ilgili ürettikleri sahte belgeyle konuşuluyor. CHP’nin garanti ilçelerin başında gelen Beşiktaş için 20’nin üzerinde aday adayı başvuruda bulundu. Herkes adaylığı kapmak için günlerce kulis yaptı. Erdoğan Toprak hem Beşiktaş hem de Kartal’da belirleyici oldu. Aynı köylü olan Rıza Akpolat Beşiktaş, Gökhan Yüksel ise Kartal’a aday yapıldı. Bahçelievler’de ilçe başkanlığı da yapan Akpolat’ın Beşiktaş’tan aday yapılması diğer aday adayları çıldırttı.

TACİZCİ İLAN ETTİLER

Erdoğan Toprak’ın “Kırmızı çizgim” dediği Akpolat’ın adaylığının ardından bazı Beşiktaş aday adayları CHP’yle ilgili haber yapan gazetecilere 2012 yılında Bahçelievler Polis Merkezi’nde düzenlenmiş bir belge servis ettiler. Belgede müşteki isminin, TC kimlik numarasının ve ifadeyi alan polis memurunun ismi kapatıldı. 2012’de Bahçelievler CHP İlçe Başkanı olan Akpolat’ın ilçe binasında sekreter olarak çalışan bir kadını taciz ettiği anlatılıyor. Ardından belge CHP adına tweetler atan bazı hesaplara gönderildi ve sosyal medyada olay yayıldı. Akpolat, belgenin sahte olduğunu açıkladı.

Belgenin gerçek olup olmadığı hem emniyet hem adliye kaynaklarına soruldu. İki kurum da böyle bir belgenin kayıtlarda olmadığını açıklarken CHP’li bazı aday adaylarının koltuğu kapabilmek için kendi adaylarını tacizci yapacak kadar alçaldıkları da belgelenmiş oldu.

"Seçime kadar devam, sonra bakarız’

Kılıçdaroğlu, istifa edip sonra vazgeçen İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’yla ilgili “Seçime kadar devam edecek, sonrasına bakarız” cevabını verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu kararında İmamoğlu'nun etkili olduğu iddia edildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda İzmir adayı Tunç Soyer ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Soyer’e yönelik eleştirilere ilişkin, “Babasının açtığı bir davadan ötürü hele hele aradan bu kadar yıl geçmiş oğlu kalkıp suçlayalım, bu nedir biliyor musunuz? Demokrasi kültürünün olmaması demektir” dedi. Kaftancıoğlu’nun sosyal medya üzerinden istifa açıklamasının sorulması üzerine “Kendisine söyledim. Halka şunu söyleyeyim; atılan tweettin doğru olmadığını ifade ettim zaten. Çünkü bir il başkanının duygusal nedenlerle tweet atması, sosyal medyada düşüncelerini paylaşmasının doğru olmadığını ifade ettim o da kabul etti tabii bunu. Canan Hanım seçime kadar devam edecek, sonrasına bakarız.

İMAMOĞLU İSTEDİ

İBB adayı Ekrem İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na, “Şu aşamada böyle bir karar kampanyamıza zarar verir. Yola devam etmeliyiz” dediği öğrenildi.

(Akşam)