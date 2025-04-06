Özel, saat 10.00'da CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın düzenlendiği Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özel, açılış konuşmasını yaparak kurultayı açtı.

Kurultayı açmak için gerekli çoğunluğun sağlandığını belirten Özel, Divan Başkanlığı için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun delegeler tarafından önerildiğini söyledi ve oylamaya sundu.

Öneri kabul edilerek CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu oldu.

Kurultaya, önceki genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, belediye başkanları, onur üyeleri ve delegeler katıldı.

Kurultay salonunda, Özgür Özel'in yanındaki koltuk, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için ayrıldı.

Salonda, Mustafa Kemal Atatürk, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu posterleri yer aldı.

Öte yandan CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, adaylıktan çekildiğini duyurdu.