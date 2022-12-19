CHP'de ''Saraçhane'' çatlağı! Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon temsilcileriyle bir araya geldi. TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını 24 TV'ye aktardı.

"BİR PARTİ BAŞKA BİR PARTİNİN İÇ İŞLERİNE KARIŞMAMALI"



İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına ilişkin, "İki arkadaşımızdan biri aday gösterilse hayır demeyeceğiz. sözlerine cevap veren Kılıçdaroğlu, "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır." ifadelerini kullandı.

"6'LI MASADAN BİRİ ADAY OLMALI"



Adaylık süreci ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "6'lı masadan bir kişinin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesi kişisel görüşüm. Masada henüz tartışılmadı. 6 lider 'adayımız sizsiniz' derlerse elbette olurum."

"İMAMOĞLU'NUN ÇAĞRISINDAN BİLGİM YOKTU"



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezasının açıklandığı gün Almanya'ya ziyaret gerçekleştirerek eleştirilen Kılıçdaroğlu, "Olumsuz bir karar çıkacağını asla düşünmüyordum. Çünkü bu konuda yüzlerce içtihat vardı. Olayı sürekli takip ettim, karar çıkınca da özel uçakla döndüm. İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu, sosyal medyadan öğrendim." açıklamasında bulundu.

"SAYGI DUYMAMIZ LAZIM"



Kararının açıklanması üzere Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gitmesi hakkında, "Meral Hanım'ın haksızlığa hukuksuzluğa tepki göstermesini doğal karşılamamız lazım. İmamoğlu çağrı yaptı, Meral Hanım katıldı. Saygı duymamız lazım. 6 lider de benzer tepkiler gösterdi." dedi.

"YADIRGANACAK BİR FOTOĞRAF DEĞİL"



Akşener ve İmamoğlu'nun sarılmalarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "O fotoğrafı gördüm. Akşener daha önce de Ekrem Bey'i tanıyordu. İmamoğlu da Akşener'e Meral Abla der. Yadırganacak bir fotoğraf olarak görmüyorum." diye konuştu.