Kazananın açıklanmasının ardından kongre savaş alanına döndü. İki grup arasında bir anda çıkan kavgada görevlerini yapmak isteyen gazetecilerde saldırıya uğradı.
Basın mensuplarından Oktay Güçtekin’e yaklaşık 50-60 kişilik grubun saldırdığı ileri sürülürken, olaya müdahale etmek isteyen bir başka gazeteci Tenzile Aşçı’nın ise kargaşada telefonun gasp edildiği öğrenildi. CHP İl Yönetim Delegesi olduğu öğrenilen Ömer Can Bulğak ise gazetecilere yapılan saldırıyı önlemek isterken başına gelen sandalye darbesi ile yaralandı.