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Politika

CHP'de seçim kavgası! Kongrede birbirlerine girdiler

CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresinde seçim sonucu sonrası iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada gazeteciler de darp edildi.

İHA30 Ağustos 2020 Pazar 00:10 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 00:14
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CHP İl Gençlik Kolları Kongresi akşam saatlerinde Aşık Veysel Rekreasyon Alanında gerçekleştirildi. Yapılan oylamalar neticesinde Burak Kotan 151 oy alırken, rakibi Mert Anıl Akgül ise 143 oy aldı.

Kazananın açıklanmasının ardından kongre savaş alanına döndü. İki grup arasında bir anda çıkan kavgada görevlerini yapmak isteyen gazetecilerde saldırıya uğradı. 

Basın mensuplarından Oktay Güçtekin’e yaklaşık 50-60 kişilik grubun saldırdığı ileri sürülürken, olaya müdahale etmek isteyen bir başka gazeteci Tenzile Aşçı’nın ise kargaşada telefonun gasp edildiği öğrenildi. CHP İl Yönetim Delegesi olduğu öğrenilen Ömer Can Bulğak ise gazetecilere yapılan saldırıyı önlemek isterken başına gelen sandalye darbesi ile yaralandı.

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