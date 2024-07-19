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Politika

CHP'de soğuk savaş! Yavaş, İmamoğlu'nun konuşmasını dinlemedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin düzenlediği '24 Saat Eğitim Maratonu' etkinliğinde yaptığı konuşmanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasını dinlemeden alandan ayrıldı.

19 Temmuz 2024 Cuma 09:17 - Güncelleme:
CHP'de soğuk savaş! Yavaş, İmamoğlu'nun konuşmasını dinlemedi
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CHP, Ankara Anıtpark'ta '24 Saat Eğitim Maratonu' etkinliği düzenledi.

Toplantıda konuşan belediye başkanları, "Yerel Yönetimler ve Eğitim" başlığı altında katılımcılara hitap etti.

MANSUR YAVAŞ, EKREM İMAMOĞLU'NUN KONUŞMASINI DİNLEMEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, etkinlikte yaptığı konuşmanın ardından Anıtpark'tan ayrıldı. Yavaş'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasını dinlememesi dikkatlerden kaçmadı.

İMAMOĞLU'NDAN İNCE MESAJ!

İmamoğlu, konuşmasını sonuna kadar dinleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a özel bir teşekkür etti.

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