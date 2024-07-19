CHP, Ankara Anıtpark'ta '24 Saat Eğitim Maratonu' etkinliği düzenledi.

Toplantıda konuşan belediye başkanları, "Yerel Yönetimler ve Eğitim" başlığı altında katılımcılara hitap etti.

MANSUR YAVAŞ, EKREM İMAMOĞLU'NUN KONUŞMASINI DİNLEMEDİ



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, etkinlikte yaptığı konuşmanın ardından Anıtpark'tan ayrıldı. Yavaş'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasını dinlememesi dikkatlerden kaçmadı.

İmamoğlu, konuşmasını sonuna kadar dinleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a özel bir teşekkür etti.