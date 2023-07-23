CHP'de sular durulmuyor! O isim adaylığını ilan etti: ''Bizim lidere ihtiyacımız var''

Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği gizli toplantının ifşa olmasından sonra paniğe kapılan Kemal Kılıçdaroğlu, önce MYK'yı topladı, ardından belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı.

Toplantıda konuşma yapan Ekrem İmamoğlu'nun, "Yaptığımız toplantı etik dışı değildi" dediği öğrenildi. İmamoğlu'nun ayrıca 'Burada söyleyemeyeceğim hiçbir şeyi orada söylemedim' ifadesini kullandığı da öğrenildi.

"SEN ADAYSAN BEN YOKUM" RESTİ

Gazeteci Yazar Yalçın Bayer, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya geldiğini aktardı. Yalçın Bayer, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum" dediğini iddia etti.

Bayer ayrıca, bunun üzerine Ahmet Akın'ın, İmamoğlu'na "Konuşmanızı toparlayın" dediğini ve İmamoğlu'nun "Toparlayamam, dinleyeceksin" karşılığını verdiğini aktardı.

O İSİM 'İBB BAŞKANLIĞINA ADAYIM' DEDİ

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş da katıldığı bir programda Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantıya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yarkadaş toplantıdaki yaşananlara ilişkin şunları dedi:

"İmamoğlu'ndan sonra sözü Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu alıyor. Kerimoğlu 'Bizim kahramanlara ihtiyacımız yok. Bizim bireysel kahramanlık öykülerine ihtiyacımız yok. Bizim örgütlü bir partiye ve lidere ihtiyacımız var. Ne yazık ki gücü alan partimizde hemen genel başkanlığa soyunuyor.

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT KERİMOĞLU



Kılıçdaroğlu için 'kazanamaz' diyenlerle fotoğraf verenler şimdi bize kahramanlık öyküsü anlatıyor.' diyor. İmamoğlu, Kemal Bey'in yanında oturmasına rağmen Kerimoğlu'na laf atıyor. İmamoğlu ayağa kalkıp 'seninle istersen şimdi, istersen dışarıda buluşup konuşalım, niye bana böyle eleştiriler yöneltiyorsun' diyor.

Kerimoğlu konuşmasını yaparken Kılıçdaroğlu'na dönüp 'İstanbul'da bir başarı yakaladık, bunu yerel seçimde de sürdürmek zorundayız. Eğer üyeye dayalı ön seçim koyarsanız ben İBB Başkanlığı'na adayım.' diyor. Böylece İstanbul'da İmamoğlu'nun yanı sıra bir belediye başkan adayı da gündeme girdi.