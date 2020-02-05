05.02.2020 08:14 - Güncelleme: 05.02.2020 08:14

İzmir ve Ankara’da kurultay delegeleri Kılıçdadoğlu’nun onayına sunulacak. İzmir’de 56 kişilik listede değişiklik yapılırken, İstanbul’un ilçeleri uygulamaya tepkili.

İl kongreleri sürecinin başladığı CHP’de büyük kurultay delege listesinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun onayından geçirileceği öğrenildi. Parti kulislerinde İzmir’de il başkanlığı seçimine tek aday olarak girecek Deniz Yücel’in 56 kişilik kurultay delege listesini onay için Kılıçdaroğlu’na gönderdiği konuşuluyor. Listede küçük değişikliklerin yapılacağı öğrenildi.

İSTANBUL DA VERİYOR

İzmir gibi İstanbul’da da tek adayla seçime gidilecek. İstanbul’da mevcut başkan Canan Kaftancıoğlu’yla yola devam edilecek. CHP kaynaklarından alınan bilgiye göre geçtiğimiz hafta 39 ilçe başkanıyla toplanan Kaftancıoğlu, pazar günü de Beşiktaş’ta bir otelde 9 ilçe başkanıyla bir araya geldi. İlçe başkanları, 186 delegenin kendilerinden görüş alınarak belirlenmesini istedi. Kaftancıoğlu ise 40 delegenin kendisi tarafından belirleneceğini söyledi. İlçe başkanları tepkili. Bir ilçe başkanının “İsim yazdırsak da çıkarılma olasılığı yüksek” dediği öğrenildi.

CANPOLAT ADAY OLMUYOR

İstanbul’da günlerdir aday olacağı konuşulan Cemal Canpolat’ın Kılıçdaroğlu tarafından vazgeçirildiği öğrenildi. 270 delege Canpolat’ın aday olabilmesi için imza toplamıştı. Sosyal medya hesabından geçen hafta “Vazgeçenler değil mücadele edenler tarihe geçerler” paylaşımı yapan Canpolat’a hakarete varan yorumlar yapıldı.

(Akşam)