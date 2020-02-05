İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9851
  • EURO
    6,6057
  • ALTIN
    300.192
  • BIST100
    122136
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • CHP'de tepki çeken adım: Kılıçdaroğlu delegeyi de seçecek
Politika

CHP'de tepki çeken adım: Kılıçdaroğlu delegeyi de seçecek

Kongrede oy kullanacak delegelerin listesini Kılıçdaroğlu onaylayacak. CHP'de tek adaylı kongre sürecinde tepki çeken iki adım daha atıldı. İzmir'de Deniz Yücel 56 kişilik delege listesini Kılıçdaroğlu'nun onayına sundu. Kadın ve gençlik kotası da İzmir milletvekilleri tarafından belirlenecek.

05.02.2020  08:14 - Güncelleme: 05.02.2020  08:14

İzmir ve Ankara’da kurultay delegeleri Kılıçdadoğlu’nun onayına sunulacak. İzmir’de 56 kişilik listede değişiklik yapılırken, İstanbul’un ilçeleri uygulamaya tepkili.

İl kongreleri sürecinin başladığı CHP’de büyük kurultay delege listesinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun onayından geçirileceği öğrenildi. Parti kulislerinde İzmir’de il başkanlığı seçimine tek aday olarak girecek Deniz Yücel’in 56 kişilik kurultay delege listesini onay için Kılıçdaroğlu’na gönderdiği konuşuluyor. Listede küçük değişikliklerin yapılacağı öğrenildi.

İSTANBUL DA VERİYOR

İzmir gibi İstanbul’da da tek adayla seçime gidilecek. İstanbul’da mevcut başkan Canan Kaftancıoğlu’yla yola devam edilecek. CHP kaynaklarından alınan bilgiye göre geçtiğimiz hafta 39 ilçe başkanıyla toplanan Kaftancıoğlu, pazar günü de Beşiktaş’ta bir otelde 9 ilçe başkanıyla bir araya geldi. İlçe başkanları, 186 delegenin kendilerinden görüş alınarak belirlenmesini istedi. Kaftancıoğlu ise 40 delegenin kendisi tarafından belirleneceğini söyledi. İlçe başkanları tepkili. Bir ilçe başkanının “İsim yazdırsak da çıkarılma olasılığı yüksek” dediği öğrenildi.

CANPOLAT ADAY OLMUYOR

İstanbul’da günlerdir aday olacağı konuşulan Cemal Canpolat’ın Kılıçdaroğlu tarafından vazgeçirildiği öğrenildi. 270 delege Canpolat’ın aday olabilmesi için imza toplamıştı. Sosyal medya hesabından geçen hafta “Vazgeçenler değil mücadele edenler tarihe geçerler” paylaşımı yapan Canpolat’a hakarete varan yorumlar yapıldı.

(Akşam)

Eşini boğarak öldüren sanığa 20 yıl hapis

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!
Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Mustafa Cengiz'e ciddi tepki var
Mustafa Cengiz'e ciddi tepki var

Mustafa Cengiz'e ciddi tepki var

Boateng idmanda göz doldurdu
Boateng idmanda göz doldurdu

Boateng idmanda göz doldurdu

Türk Emniyet Müdürü atandı
Türk Emniyet Müdürü atandı

Türk Emniyet Müdürü atandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.