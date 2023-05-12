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Politika

CHP'de Van mitingi depremi sürüyor! Partisinden istifa edip MHP'ye geçti

CHP'nin tepki toplayan Van mitingi sonrası Acıpayam'da partiye katılan 324 kişinin ardından Honaz'ın Kaklık Mahalle Muhtarı da partisinden istifa ederek MHP'ye katıldı.

IHA12 Mayıs 2023 Cuma 09:44 - Güncelleme:
CHP'de Van mitingi depremi sürüyor! Partisinden istifa edip MHP'ye geçti
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Seçimlere günler kala, MHP'de hareketlilik sürüyor. Denizli'de, CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van'da düzenlenen mitinginde atılan "Dişe diş, kana kan seninleyiz Öcalan" sloganına tepki gösteren CHP ve İYİ Parti üyesi 324 kişi, partilerinden istifa ederek MHP'ye katılmıştı. Tepki çeken süreçte son olarak Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi Muhtarı Murat Tuğlu, partisinden istifa ederek MHP'ye katıldı. Tuğlu'nun üye kabulünü, MHP Denizli Milletvekili Adayı Ferudun Ünal ve İlçe Başkanı Hüseyin Buran yaptı.

Rozeti takılan Muhtar Murat Tuğlu, "Milliyetçi Hareket Partisi yetkilerine, seçim süresince müziksiz propaganda yapmalarından dolayı teşekkür ederim. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne tarafım, bayrağımızın dalgalanmasına tarafım, ülkemizin ilerlemesinden tarafım, güçlü Türkiye'den yana tarafım. İçinde bulunduğumuz yüzyılın Türk Yüzyılı olmasında MHP'nin katkısını gördüğümden dolayı, MHP'ye katıldım" dedi.

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