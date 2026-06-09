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Politika

CHP'de vekillik borsası! Gürsel Erol itiraf etti: İsim isim anlatırım

Partisindeki vekillik çarkını anlatan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 'Parti binalarına uğramadan milletvekili oluyorlar. Yeter artık! Herkesin, her şeyini isim isim anlatırım.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ9 Haziran 2026 Salı 08:57 - Güncelleme:
CHP'de vekillik borsası! Gürsel Erol itiraf etti: İsim isim anlatırım
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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, katıldığı Sözcü TV canlı yayınında, partisinin içine düştüğü durumu anlattı.

CHP'li bazı isimlerin kendisine alan açmak adına partiye fitne soktuğunu vurgulayan Erol, "4, 5, 6 dönemdir milletvekilliği yaptınız yeter artık ya. Seçim bölgelerinize gitmeden, parti binalarına uğramadan milletvekili olacaksınız bir de Ankara'da bu işlere fesat karıştıracaksınız." dedi.

Bu saatten sonra partililerin kendisine çekidüzen vermesi gerektiğini belirten Erol, "Bu saatten sonra nerede inceldiyse orda kopsun isim isim anlatırım. Herkesin her şeyini isim isim anlatırım." tehdidinde bulundu.

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