CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, katıldığı Sözcü TV canlı yayınında, partisinin içine düştüğü durumu anlattı.

CHP'li bazı isimlerin kendisine alan açmak adına partiye fitne soktuğunu vurgulayan Erol, "4, 5, 6 dönemdir milletvekilliği yaptınız yeter artık ya. Seçim bölgelerinize gitmeden, parti binalarına uğramadan milletvekili olacaksınız bir de Ankara'da bu işlere fesat karıştıracaksınız." dedi.

Bu saatten sonra partililerin kendisine çekidüzen vermesi gerektiğini belirten Erol, "Bu saatten sonra nerede inceldiyse orda kopsun isim isim anlatırım. Herkesin her şeyini isim isim anlatırım." tehdidinde bulundu.

CHP'de grup kaosu! TBMM'de koltuk kapmaca yaşanacak

Özel ve İmamoğlu'nu takibi bıraktılar

Özgür Özel'e bir darbe daha! Görevi iptal edilecek