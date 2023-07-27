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Politika

CHP'de yeni iddia: İmamoğlu yarın açıklama yapacak

CHP yandaşı gazeteci Gürkan Hacır, değişim hareketi başlatan İmamoğlu'nun yarın CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıklayabileceğini söyledi.

27 Temmuz 2023 Perşembe 19:28 - Güncelleme:
CHP'de yeni iddia: İmamoğlu yarın açıklama yapacak
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Son seçimde de büyük hezimet yaşayan CHP'de İmamoğlu öncülüğünde 'değişim' hareketi başladı. İmamoğlu, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çağrımıza uyarak Türkiye coğrafyasının her köşesinden ve 6 kıtadan 'İktidar İçin Değişim' sayfamızı 1 milyondan fazla vatandaşımız ziyaret etti ve 100 binden fazla vatandaşımız değişim ile ilgili görüş ve önerilerini iletti. Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU YARIN ADAYLIĞINI AÇIKLAYABİLİR"

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Gürkan Hacır, TV 100 canlı yayınında, Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan İmamoğlu'nun yarın CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıklayabileceğini söyledi.

"İBB çevrelerinden bu bilgiyi aldık" diyen Hacır, "İmamoğlu'nun ilk defa değişim talebi doğrultusunda ne istediğini, nasıl bir yol haritası izleyeceğini net bir ifadeyle açıklaması bekleniyor." diye konuştu.

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