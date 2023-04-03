Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayların kesinleşmesinin ardından partinin İl Başkanlıklarına "nerede demokrasi" dedirten bir yazı gönderdi. Yazıda milletvekili adaylarının sadece önerilebileceği, kimin seçilip seçilmeyeceğinin sandıkla değil Genel Merkez tarafından belirleneceğine değinildi.

Siyasi partilerin aday belirleme süreci sona erdi. Bütün partiler ve ittifaklar adaylarını Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bildirirken, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre listede Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan aday olarak yer aldı. Siyasi partilerin milletvekili aday adaylığı başvuruları sona ererken, mülakatlar yapılıyor ve milletvekilliği seçimleri için aday belirleme süreçleri de devam ediyor.

Bu süreçte partiler tarafından hukuk ve parti ilkeleri dikkate alınırken, Cumhuriyet Halk Partisinde yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinleşmesi sonrasında CHP Genel Merkezinden il başkanlıklarına milletvekili listelerinin belirlenmesi hususuyla ilgili "nerede demokrasi" dedirten bir yazı gönderildi.

Buna göre gönderilen yazıda, İl Başkanlıklarının milletvekili aday adaylığıyla ilgili olarak sadece aday önerebilecekleri, seçilecek kişilerin CHP Genel Merkezi tarafından belirleneceğine yer verildi.

"SANDIK KONULARAK EĞİLİM YOKLAMASI KESİNLİKLE YAPILMAYACAKTIR"

CHP'nin demokrasiden bahsederken parti içerisinde "nerede demokrasi" dedirten yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Halk Partisi İl Başkanlıklarına..."

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek "28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine" ilişkin; Milletvekili Adaylarımızın, Tüzüğümüzün 52. maddesi uyarınca, tüm seçim çevrelerinde "Merkez Yoklaması Yöntemi" ile belirlenmesine, Parti Meclisi'nin 12 Mart 2023 tarihli toplantısında karar verilmişti.

Bu bağlamda, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yapılacak aday tespitinde, il Örgütlerimizin de görüşlerinin alınması önem taşımaktadır. "Örgütlerimizin görüşlerinin alınması" ifadesinin "Eğilim Yoklaması" şeklinde anlaşılmaması gerekmektedir.

Sandık konularak, eğilim yoklaması yapılması şeklinde bir kararımız mevcut olmayıp, bu yönde bir uygulama kesinlikle yapılmayacaktır. Listelerin hazırlanmasında, İl Örgütlerimizin görüşlerinin alınmasından maksat, il Örgütlerimizin ana kademe ve yan kollara danışarak, bölge dengeleri de gözetilmek suretiyle aday tespiti ve sıralamalarda, Genel Merkezimize yardımcı olacak şekilde kanaat oluşturmasıdır.

Bu nedenle, adayların tespitinde, il örgütlerimiz tarafından, sandık kurularak, sandıktan çıkan sonuçlara göre aday saptaması yapılması, kesinlikle söz konusu olmayacaktır.

Bu kapsamda; ilinizden Genel Merkezimize müracaat eden, Milletvekili aday adayı listeleri üzerinde; İlçe Örgütleriniz, Kadın Kollarınız ve Gençlik Kollarınızın da görüşü alınarak, Milletvekili Aday listesinde yer almasını önerdiğiniz kişilerin ad ve soyadı bilgilerinin, en geç 3 Nisan 2023 Pazartesi gününe kadar, Parti Örgütü, Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Oğuz Kaan SALICI'ya, kapalı bir zarf içerisinde teslim edilmesi hususunda, gereğini ve bilgilerinizi rica ederiz." denildi.

Her fırsatta demokrasi vurgusu yapan Kılıçdaroğlu'nun partisinde sandık kurulmasını yasaklayan bu kararı büyük tepki çekti. Parti içinde ve kamuoyunda Kılıçdaroğlu'na karşı 'tek adam rejimi' tepkileri yükselmeye başladı.

Celal Eren Çelik: İyi Parti'den Memleket Partisi'ne kadar partiler ön seçim ile aday belirleyip örgütün önüne sandık koyuyor, bizde ise 'Kesinlikle sandık konulmayacak yanlış anlayıp yanlış değerlendirmeyin' diye genelge yayınlanıyor... Ne diyelim: 'Eller gider Mersin'e, biz gideriz tersine.

Onur Çağdaş Artantaş: Demokrat dedenin aşırı demokrat partisi. Eğilim yoklaması bile yasak. Yöneticiler fikirlerini kapalı zarfta merkeze iletecek. Mazallah dedikodu olur listeler hakkında.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: CHP yönetimi, milletvekili adaylarını belirlemede il örgütlerine neden 'sakın eğilim yoklaması yapmayın' dedi, Peki adayları nasıl belirleyecekler?

Muhittin Demir: Tek adam rejiminin CHP'de vücut bulmuş hali. 'Fikrinizi söyleyin ama sakın sandık falan koyup eğilim yoklaması yapmayın.' Liyakat ve demokrasi mi dediniz. Amma abarttınız ha. 'Peygamber soyundan gelen!' genel başkanın seçiminden daha iyi liyakat ve demokrasi mi olur.

TELE 1 TV Ege Bölge Temsilcisi İdris Akyüz: CHP milletvekili adaylarını belirlemek için merkez yoklaması yapacak. Ne eğilim yoklaması, ne ön seçim var. Genel Merkez; sadece il ve ilçe başkanlıklarından, "kimi milletvekili görmek istiyorsunuz?" diye isim listesi istedi. Amaç örgütün gazını almak.