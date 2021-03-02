CHP'deki istifanın ardından skandal şantaj iddiası

02 Mart 2021 Salı 10:49 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 10:55

Sancar, Şifre Haber adlı bir internet haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Bülent Öztürk hakkındaki iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Sancar şöyle konuştu:

EĞER KASET VARSA...

"Sizin aktardığınız tecavüz, İstanbul Ataşehir, Bodrum Kuşadası üçgeni yolsuzluk iddiaları... Eşcinsellik iddiaları... Bunların hepsini duydum, takip ediyorum. Danışmanımın adını, ahlaksızca ve adi bir şekilde karıştırıyorlar, iftira atıyorlar. Bir kaset falan ortaya çıkarsa, çıktığında da tüm bu ahlaksızca saldırılara karşı, en kısa zaman içinde öyle yazılı açıklama yaparak da değil, medyanın karşısına çıkıp tek tek cevap vereceğim."

Sancar'ın tehdit ve şantaj şikayetiyle savcılığa başvurduğu, Kılıçdaroğlu'nun 'istifa etsin' dediği öğrenildi. Gözaltına alınan bir kişinin sorgusu sürüyor.



CHP'DEN YORUM YOK! 'MEKTUPTA NE VARSA ONU BİLİYORUZ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın partiden istifa etmesiyle ilgili, "İstifa tek taraflı bir müessese. İstifasının nedenleri konusunda, istifa mektubunda ne varsa onu biliyoruz" dedi.