İSTANBUL 9°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Mart 2021 Salı / 18 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3078
  • EURO
    8,776
  • ALTIN
    403.203
  • BIST100
    1533.32
Politika

CHP'deki istifanın ardından skandal şantaj iddiası

CHP'de ‘Genel başkan değişimi' getiren kaset komplosunun ikincisi, Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın istifasıyla ortaya çıktı. Sancar, “Tecavüz, eşcinsellik, yolsuzluk, İstanbul Ataşehir, Bodrum Kuşadası üçgeni iddiaları… Hepsini duydum. İftira atıyorlar. Bir komplo var” dedi. Sancar'ın tehdit ve şantaj şikayetiyle savcılığa başvurduğu, Kılıçdaroğlu'nun ‘istifa etsin' dediği öğrenildi. Gözaltına alınan bir kişinin sorgusu sürüyor.

02 Mart 2021 Salı 10:49 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 10:55
ABONE OL

Sancar, Şifre Haber adlı bir internet haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Bülent Öztürk hakkındaki iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Sancar şöyle konuştu:

EĞER KASET VARSA...

"Sizin aktardığınız tecavüz, İstanbul Ataşehir, Bodrum Kuşadası üçgeni yolsuzluk iddiaları... Eşcinsellik iddiaları... Bunların hepsini duydum, takip ediyorum. Danışmanımın adını, ahlaksızca ve adi bir şekilde karıştırıyorlar, iftira atıyorlar. Bir kaset falan ortaya çıkarsa, çıktığında da tüm bu ahlaksızca saldırılara karşı, en kısa zaman içinde öyle yazılı açıklama yaparak da değil, medyanın karşısına çıkıp tek tek cevap vereceğim."

Sancar'ın tehdit ve şantaj şikayetiyle savcılığa başvurduğu, Kılıçdaroğlu'nun 'istifa etsin' dediği öğrenildi. Gözaltına alınan bir kişinin sorgusu sürüyor.

CHP'DEN YORUM YOK! 'MEKTUPTA NE VARSA ONU BİLİYORUZ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın partiden istifa etmesiyle ilgili, "İstifa tek taraflı bir müessese. İstifasının nedenleri konusunda, istifa mektubunda ne varsa onu biliyoruz" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.