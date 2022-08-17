CHP'den 6'lı masayı kızdıracak açıklama! Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı ilan ettiler

Her hafta bir ilde grup toplantısı düzenleyen CHP'nin bu haftaki durağı Yalova oldu. Hakkında yürütülen 'Zimmet' soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesinde açıklamada bulundu.

'14. CUMHURBAŞKANIMIZ' DİYE ÇAĞIRDI

Konuşmasının sonunda Kılıçdaroğlu'nu kürsüye '14. Cumhurbaşkanımız' diye çağıran Salman'ın sözleri karşısında Kılıçdaroğlu'nun ise bu ifadelere gülümsediği görüldü.

"CUMHURBAŞKANIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU"



Toplantının başında söz alan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki Cumhurbaşkanı olacağını öne sürdü.

Ayrıca Salman'ın, "Hepimiz sayın genel cumhurbaşkanımızın konuşmasını bekliyorsunuz, bir sonraki cumhurbaşkanımızın. " ifadeleri dikkat çekti.