CHP'den Akşener'e rest: Gerekirse seçime tek başımıza gireriz

Meral Akşener, geride kalan gün yaptığı açıklamada, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İttifaka kapısını tamamen kapatan Akşener, İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklayarak, "Benim geldiğim nokta şu; kutuplaştırmanın Türkiye'ye dayattığı 50 artı 1 ittifak sistemi, Türkiye'ye büyük zarar veriyor. Onun için de biz bundan sonra bu ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

'GEREKİRSE SEÇİMLERE TEK GİRERİZ'



Akşener'in açıklamaları sorulan CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, "Gerekirse tek başına bu seçimlere gireceğiz" diye konuştu.

Köksal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti ve CHP'nin yerel seçimlere yönelik açıklamaların hatırlatılması üzerine de "CHP olarak gerekirse ittifakla, gerekirse tek başına bu seçimlere gireceğiz. 7 ay sonra yapılacak yerel seçimler için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

İYİ Parti sorusuna kaçamak cevap

Köksal, 'Kapılar İYİ Parti için tam anlamıyla kapandı diyemeyiz, doğru mu?' şeklindeki soruya ise "Gerekli yerlerde zaten gerekirse ittifak yaparız, gerekirse tek başımıza gireriz. Partimizin yetkili kurulları yeri geldiğinde gerekli kararları alacak ve kamuoyuyla paylaşacaktır" diyerek cevap verdi.