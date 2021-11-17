Yeni Şafak 17 Kasım 2021 Çarşamba 08:47 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 08:47

15 Temmuz sonrasında KHK ile ihraç edilenleri yeniden kamuya alma sözü veren CHP bir adım daha attı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Gülizar Biçer Karaca ve Yüksel Taşkın, tutuklu askeri öğrencilerin ailelerini CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Basın kapalı yapılan toplantıyı Karaca sosyal medyadan duyurdu.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'cüleri devletten temizlemek için çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) "sivil darbe" olarak niteleyen CHP, kamudan ihraç edilenlerle toplantılar düzenleyip yeniden yargılama sözü veriyor.

CHP Genel Başkan Yardımcıları son olarak geçtiğimiz hafta Konya'da KHK'lılarla buluştu. KHK'lılarla yaptıkları toplantıları raporlaştıran CHP'den yeni bir hamle daha geldi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP, şimdi de tutuklu askeri öğrencilerin aileleriyle buluştu. Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve KHK ile ihraç edilen Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, genel merkezde tutuklu askeri öğrencilerin aileleriyle bir araya geldi. Basına kapalı yapılan toplantıyı Karaca sosyal medya hesabından, "Genel Başkan Yardımcımız Yüksel Taşkın'la birlikte, tutuklu kursiyer ve askeri öğrenci ailelerinin adil yargılanma hakkı, adalet taleplerini dinledik" mesajıyla duyurdu.