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Politika

CHP'den bir 'HDP'ye bakanlık' çıkışı daha! El yükseltti

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözlerinin partiyi bağlamadığını, ancak HDP'nin 1 değil, 1'den fazla da bakanlık alabileceğini belirtti.

IHA11 Ekim 2022 Salı 15:36 - Güncelleme:
CHP'den bir 'HDP'ye bakanlık' çıkışı daha! El yükseltti
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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerinin partiyi bağlamadığını kaydeden Özkan Yalım, "Gürsel Tekin'nin yaptığı açıklama kendi görüşü, bu partimizin öngörüsü veya düşüncesi değildir ama HDP bakanlık alabilir. HDP bir ittifak içerisinde olursa veya kendisi tek başına yeterli bir oy alır ve hükümeti kurma yetkisini alırsa tabi ki 1 değil, 1'den fazla da bakanlığı olabilir. Çünkü HDP'de bugün milletvekillerinin temiz kağıdı almış olduğu, Yüksek Seçim Kurulu'nun izin vermiş olduğu şartları oluşturaraktan parlamentoya gelmiş milletvekillerinden oluşmaktadır. Onun için bizim, 'HDP'nin şu milletvekili şu şekildedir, bu şekildedir' deme lüksümüz yok. Meclise seçilen her milletvekili, şartları yerine getirerek parlamentoya geliyor. 'Akabinde başka bir terör örgütüyle bağı vardır veya yoktur' kararı savcılarımız ile Türk mahkemeleri verebilir" diye konuştu.

  • Özkan Yalım

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