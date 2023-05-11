CHP'den çalışanlarına açık tehdit: Oy vermezseniz işten çıkarılırsınız!

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine ilerlerken 'demokrasi' maskesi takan CHP ve diğer koalisyon üyeleri zulüm ve baskı siyasetinin dozajını artırdı. Mahalle baskısını sanatçısından siyasetçine herkese hissettiren CHP zihniyeti son olarak kendi seçmeni ve personellerini bile açık açık 'tehdit' etmeye başladı.

'OY VERMEZSENİZ İŞTEN ÇIKARILIRSINIZ'

Deprem bölgesinde görevlendirilen 360 İBB personeli 14 Mayıs seçimleri için ikametgahını bölgedeki bir ile kaydırdı. Tek bir sandıkta oy kullanacak olan personellere ise CHP akılalmaz bir tehditte bulundu.

Deprem bölgesindeki personellerin 'Kemal Kılıçdaroğlu' dışında bir başka adaya oy verdiğinin tespiti halinde 'hesap sorularak' işten çıkarılacakları tehdidi aldıkları öğrenildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Bizim hiçbir zaman mahalle baskımız olmadı. Bu mahalle baskısı aslında 20 yıldır var. Ben bazı arkadaşlarıma söylüyorum. Bizi eleştiriyorlar, peki diyorum doğru yaptığımız bir şey yok mu diyorum var diyorlar. Kendi yakınlarınız arasında 'Bu da fena değil diyebilir misiniz' diyorum. 'Kesinlik diyemeyiz linç ediliriz. Kimse de bizimle konuşmaz' diyorlar. Eskiden vardı, bu seçim ortamında daha da hırçınlaştırırlar. Kaybedeceklerini anlayınca hırçınlaşıyorlar. Mesela ben Kadıköy'deydim, buraya kadar düştünüz mü diyorlar, sadece kendilerinin yaşaması gereken bir bölge olarak görüyorlar. Gerçekten gözü dönmüş. Tek parti dönemindeki anlayış maalesef hiçbir zaman gitmedi. CHP'de değişen tek şey Atatürkçüleri buradan uzaklaştırdılar, Atatürk'ten geçinenler var sadece sözde gerçek Atatürkçüleri partiden uzaklaştırdılar. Gerçekten de AK Parti'ye oy vereceğini söyleyemeyen birçok insan var. Örneğin; Buradaki belediyeler de bunu yapıyormuş, 'Seçim günü sandık günü fotoğrafını çekeceksiniz bize göndereceksiniz' aksi takdirde işten çıkaracağız diye çok baskı yapmaya başlamışlar. Buna yönelik şikayetler de gelmeye başladı Antalya'da, o gün sandıklarda da buna da çok dikkat etmek lazım. Belediyelerin vatandaşı böyle zorlaması da insani değil.