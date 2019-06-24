CHP’den dış basına 428 akreditasyon
İstanbul’da yenilenen seçimler, yurt içinde habercilerin yanı sıra yurt dışındaki basın organlarında da geniş yer buldu.
Dış basının merakla takip ettiği seçimler için CHP bu kuruluşlardan yüzlerce gazeteciye akreditasyon verdi. 15 canlı yayın aracının bulunduğu CHP Seçim Koordinasyon Merkezi önünde yerli basından çok yabancı basın yer aldı. İstanbul seçimleri için dış basından, 428 gazetecinin akreditasyon aldığı öğrenildi.
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