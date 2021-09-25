CHP'den FETÖ'ye bir 'göreve iade' teminatı daha

25 Eylül 2021 Cumartesi 07:57 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 07:57

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin adından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) kamudan ihraç edilen FETÖ'cülere bir destek daha geldi.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, KHK ile ihraç edilen FETÖ'cülerin suçsuz yere kamu görevlerinden alındıklarını savundu.

Katıldığı bir organizasyonda konuşan Balaban, FETÖ'cülere desteğini şu sözlerle dile getirdi:

"Özellikle 15 Temmuz bahane edilerek esas 20 Temmuz'da bu ülkede sivil bir darbe gerçekleştirildi. Binlerce insan suçsuz bir şekilde görevlerinden alındı. Açlığa mahkum edildi. Biz bunun farkındayız. CHP olarak her zaman kim nerede bir mağduriyet yaşıyorsa onun yanındayız."

Sözlerinin devamında KHK ile atılan FETÖ'cülerin yanında olduklarını ve görevlerine Millet İttifakı olarak iade edeceklerini belirten Balaban, "KHK ile haksız yere atılan arkadaşlarımızın siyasi düşünce ayrımı yapmaksızın yanındayız. Mücadelemizi Millet İttifakı'nın iktidarında olumlu bir şekilde sonlandıracağız. Herkese gerekli haklarını iade edeceğiz" dedi.

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