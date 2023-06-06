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Politika

CHP'den gülünç seçim formülü: Seçim sadece İzmir olsaydı Kılıçdaroğlu kazanırdı

CHP'den gelecek seçimleri kazandıracak yeni formülü ortaya çıktı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Kılıçdaroğlu'nu kurtaracak hesaplama yaptı. Partisinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Aslanoğlu, 'Seçim sadece İzmir'de olsa Kılıçdaroğlu kazanırdı' dedi.

6 Haziran 2023 Salı 01:35 - Güncelleme:
CHP'den gülünç seçim formülü: Seçim sadece İzmir olsaydı Kılıçdaroğlu kazanırdı
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Türkiye 28 Mayıs'ta kararını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve Cumhur İttifakı'nın meclisteki ezici üstünlüğü sonrası CHP'den seçimleri kazandıracak formüller gelmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'inci seçim mağlubiyeti yerine aldığı oy oranının güzellemesi yapılıyor.

'Sadece İzmir olsaydı Kılıçdaroğlu kazanırdı'

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin ilginç bir yorum yaptı. Partisinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Aslanoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na İzmirlilerin sahip çıktığını belirti. Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy oranıyla hesaba kalkan Aslanoğlu, İzmir'de Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy Erdoğan'ın aldığı oydan bir milyon 20 bin fazladır. Bu şu demek eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi sadece İzmir'de olsaydı Kılıçdaroğlu kazanırdı." şeklinde konuştu.

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