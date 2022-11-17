CHP'den istifa eden Aslı Baykal: Artık sağ-sol yok, milli ve gayrimilli var

CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Biyokimya mühendisi Aslı Baykal'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Baykal, Türkiye'de artık siyasetteki ayırşmaların ortadan kalktığını ve bunun yeni millilik ve gayrimillilik üzerinden yeniden konumlandığını aktardı.

ASLI BAYKAL: ARTIK SAĞ-SOL YOK, MİLLİ-GAYRİMİLLİ VAR

Kendisinin bu ayrışmada "milli" saflarda yer aldığını vurgulayan Aslı Baykal Twitter üzerinden "Türkiye siyasal haritası artık sağ-sol, laik-dindar, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diye ayrışmıyor. Türkiye siyasal haritası artık milli ve gayrımilli olarak ayrışıyor" ifadelerini paylaştı.

"TÜRKİYE'NİN ÇOĞUNUN BU SAFTA OLDUĞU GÖRÜLECEK"

Devamında da Baykal, "Ben elbette milli saftayım. Önümüzdeki günlerde solcu, laik, alevi ve Kürtlerin çoğunluğunun da milli saflarda olduğu ortaya çıkacaktır. Türkiye'yi seviyor, devletine güveniyor, halkını kimlik ayırmadan seviyorum" dedi.

"DEVLET VE KURUMLARINI ZAN ALTINDA BIRAKIYORLAR"

Baykal muhalefetin Taksim İstiklal'deki terör saldırısı sonrasında yaptıkları çelişkili, cılız ve devlete yönelik saldırgan açıklamalar nedeniyle muhalefeti eleştirmiş ve "Terör saldırıları iktidara yarıyor, gibi bir söylem üreterek devleti ve kurumlarını zan altında bırakmaya çalışıyorlar. Siz de terörle mücadele edin o vakit, size de yarasın. Bir maniniz mi var?" demişti.