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Politika

CHP'den istifa etti: 650 milyon TL'nin hesabını verin!

CHP tüzel kişiliğinin ve Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yürüten Mustafa Kemal Çiçek, “3 yılda sorumsuzca harcanan 650 milyon TL'nin hangi yayın organlarına verildiğini açıklayın” diyerek istifa etti.

06 Mayıs 2021 Perşembe 08:28 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 08:28
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CHP tüzel kişiliğinin ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, parti üyeliği ve görevlerinden istifa etti. Çiçek, CHP'ye sert eleştirilerde bulundu.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Çıkara dayalı bir yapı kurulduğunu belirten Çiçek şunları söyledi: "Sayın Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı kampanyasında, yurttaşlarımızın kısıtlı bütçelerinden bağışları ile toplanan ve kampanyanın neticelenmesi sonrasında, YSK'ya tüm harcamaların, kuruşu kuruşuna hesabının verilmesine rağmen, ahlaksızca ve mesnetsizce servis edilmek sureti ile menfaat sağladığı yönünde el altından fısıltılar çıkarılırken, son 3 yılda sorumsuzca harcanan 650 milyonun önemli bir kısmının kimlere, hangi yayın organlarına, anket-araştırma şirketlerine verildiğini soramamak siyasi ahlaksızlığın ve vicdansızlığın tam da kendisidir.

İmtiyazlı birilerinin yüksek maaşlar ile danışmanlıklara getirilmesi; yüksek maaşlı personel transferi yapılması; sadece sosyal medya belediyeciliği yapanlardan fayda gelmesi mümkün değildir."

CHP'Lİ GAYE USLUER DE İSTİFA ETTİ

CHP'nin eski milletvekili ve parti meclisi üyesi olan Prof. Dr. Gaye Usluer istifa etti. Usluer'in Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne katılacağı belirtiliyor.

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