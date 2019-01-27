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CHP'den istifa etti, BBP'den belediye başkan adayı oldu

Kerim Karakoç, Kayseri'nin Felahiye ilçesinin İyi Parti'ye bırakılmasının ardından CHP'den istifa etmişti.

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Kayseri'nin Felahiye ilçesinde, 25 Ocak’ta partisinden istifa eden ve daha önce CHP belediye başkan adayı olarak belirlendiğini öne süren Kerim Karakoç, aynı ilçede Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) aday oldu.
 
Yazılı açıklama yapan Kerim Karakoç, 14 Kasım 2018'de CHP genel merkezi tarafından Kayseri Felahiye Belediye başkan adayı olarak isminin açıklandığını ancak İyi Parti ve CHP arasındaki ittifak görüşmeleri sonucu ilçenin İyi Parti'ye verildiğini belirtti.Bu gelişmeler sonucunda CHP'den ve belediye başkan adaylığından önceki gün istifa ettiğini ifade eden Karakoç, şunları kaydetti:
 
"Değerli dostlar, içinizden birisi bana bir soru sorsa, dese ki 'Güzel ülkemizde, memleket sevdalısı, gönüllerin fedaisi, milleti için kendini feda etmiş bir lider kimdir?' Hiç beklemem, vereceğim cevap, Muhsin Yazıcıoğlu olacaktır. Dedim ya, yolun sonu değil. Esastan şimdi yolun başlangıcındayız. Evvela parti il yönetiminin ve genel merkezin de tamam demesi üzerine Büyük Birlik Partisi'nde Felahiye Belediye başkan adayı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayız."
 
 

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