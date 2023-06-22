CHP'den İYİ Parti itirafı: Siz olmazsanız kazanamayız

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, geride kalan gün yaptığı açıklamada, kongre sürecine dair kulis bilgilerini paylaşıp, Akşener'in kongrede yapacağı konuşmada Millet İttifakı'ndan ayrılışını ilan edeceğini ifade etti. "Meral Akşener kongrede Millet İttifakı'ndan ayrılışını ilan edecek." diyen Saymaz, "O konuşmada bu ittifaka dair, seçim sürecine dair sert ve köşeli cümleler kuracak." şeklinde konuştu.

İYİ PARTİ'DEN 'YEREL SEÇİMLERE AYRI GİRİYORUZ' AÇIKLAMASI



İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, geride kalan gün bu iddiayı destekler nitelikte yaptığı açıklamada, "İstanbul, Ankara ve diğer belediyeleri bizim sayemizde aldınız" imasında bulunup, "Biz İYİ Parti olarak seçim ve belediye kazanmak, yereldeki gücümüzü göstermek istiyoruz" sözleriyle "Yerel seçimlere ayrı girebiliriz" mesajı verdi.

"YAN YANA OLMAZSAK KAYBEDECEĞİMİZ APAÇIK ORTADA"



Gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 'siz olmazsanız kazanamayız' diyerek ortaklarına çağrı yaptı.

"İYİ Parti ile yan yana olmazsak kaybedeceğimiz apaçık ortada" itirafında bulunan Emir, "Kapı arkasında konuşulması gereken konuları herkes içinde konuşmayın" dedi.