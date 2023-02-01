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Politika

CHP'den İYİ Parti'ye rest: Ya destek verin ya da...

Altılı Masa'da adayın 13 Şubat'ta açıklanması beklenirken CHP'nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başka adayı kabul etmeyeceği ve İYİ Parti'ye de 'Ya destek verin ya da masadan kalkın' mesajı verdiğini öğrenildi.

1 Şubat 2023 Çarşamba 10:42 - Güncelleme:
CHP'den İYİ Parti'ye rest: Ya destek verin ya da...
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Adaylık konusunda henüz fikir birliğine varamayan 6'lı masada kopuşlar her an yaşanabilir.

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP'nin İYİ Parti'ye 'Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmemeleri halinde yolumuza 5 parti olarak devam edeceğiz' mesajını verdiğini söyledi.

"CHP, İYİ PARTİ'NİN ÇEKİLME İHTİMALİNİ BİLE GÖZE ALDI

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, "Millet İttifakı'nın adayı 13 Şubat'ta açıklanmayabilir" başlıklı yazısında masadaki krizi yazdı.

Saymaz yazısında, "CHP'li yetkili, masanın dağılmayacağını, fakat diğer beş partinin ortak adayıyla, bu durumda Kılıçdaroğlu ile yoluna devam edeceğini vurguluyor. CHP'liler Kılıçdaroğlu'ndan başka bir aday düşünmüyor. İyi Parti'nin çekilmesi ihtimalini bile göze aldıklarını anlıyorum" ifadesini kullandı.

BÜTÜN YOLLAR KAPANDI

Saymaz köşe yazısının devamında şu bilgileri verdi:

"İyi Parti, seçmenlerini Kılıçdaroğlu'na ikna edemeyeceğini, Cumhur İttifakı'ndan gelecek oyların geri döneceğini düşünüyor. Hatta bir İyi Partili yönetici, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığında parti olarak oy kaybediyoruz" diyor.

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İYİ PARTİ YOKUŞA SÜRERSE NE OLUR?

İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını yokuşa sürmesi halinde CHP'li bir yetkilinin masanın dağılmayacağını, fakat diğer beş partinin ortak adayıyla, bu durumda Kılıçdaroğlu ile yoluna devam edeceğini söyledi.

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