CHP’den Kurul’a topyekûn baskı

CHP’li heyet, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek toplu halde İstanbil İl Seçim Kurulu’na geçti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, burada mazbata talebine ilişkin hazırlanan dilekçeyi Seçim Kurulu Müdüresi Fidan Şener’e sundu. Daha önce de Kaftancıoğlu, YSK üzerinde baskı oluşturmak için dilekçe vererek mazbatanın verilmesini istemişti.