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CHP’den Kurul’a topyekûn baskı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da aralarında bulunduğu CHP’li heyet, İstanbul İl Seçim Kurulu’na başvurarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının Ekrem İmamoğlu’na verilmesi talebinde bulundu.

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CHP’li heyet, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek toplu halde İstanbil İl Seçim Kurulu’na geçti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, burada mazbata talebine ilişkin hazırlanan dilekçeyi Seçim Kurulu Müdüresi Fidan Şener’e sundu. Daha önce de Kaftancıoğlu, YSK üzerinde baskı oluşturmak için dilekçe vererek mazbatanın verilmesini istemişti. 

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