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CHP'den Muharrem İnce'ye soğuk duş: Yok saydılar

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın paylaştığı nikah fotoğrafındaki detaya partililerden tepki yağdı.

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Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın geçtiğimiz gün gerçekleşen nikâhını Ekrem İmamoğlu kıydı. Nikâh şahitliğini ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İP Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’nin 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yaptı.
 
İNCE'Yİ YOK SAYDILAR
 
CHP İstanbul İl Başkanlığı, nikah fotoğrafını “İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun kıydığı nikaha Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener ve İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu şahitlik ettiler. Serpil Birinci ve Zonguldak vekilimiz Deniz Yavuzyılmaz’a ömür boyu mutluluklar dileriz” mesajıyla paylaşınca tepkiler ardı ardına gelmeye başladı.
 
İnce’yi adeta yok sayan CHP’nin bu tutumuna partililer mesajlarla büyük tepki gösterdi. 
 
<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2019/08/01/010820190900453044796_3.jpg>
 
Aynı olayı geçtiğimiz yıl Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da yapmıştı. Torun, CHP’li Erdin Bircan’ın cenazesinden 4 fotoğraflı başsağlığı mesajını Twitter’dan paylaştı. Fotoğraflardan ikisinde İnce’nin olduğunu fark eden Torun mesajı silip, İnce’nin olmadığı iki fotoğrafı paylaşmıştı.
 
(Akşam)

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