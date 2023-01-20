CHP'den olağanüstü toplantı: ''Masadan kalkalım'' sesleri yükseliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıklamasıyla birlikte siyaset kulislerinde büyük hareketlenmeler başladı. 6'lı masa ortak aday konusunda anlaşmaya varamazken, CHP Kemal Kılıçdaroğlu'na destek gelmemesi halinde 6'lı masadan kalkacağının sinyallerini vermeye başladı.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Bu kapsamda gazeteci Sevilay Yılman'ın aldığı kulis bilgisine göre, CHP'nin 6'lı masadan kalkması an meselesi.

Yılman, konunun olağanüstü şekilde toplanacak olan CHP Parti Meclisi'nde uzun uzadıya ele alınacağını söyledi.

Yılman şöyle konuştu:

"6'lı masadan kalalım mı kalkmayalım mı toplantısı"

Bir kere bu toplantı olağanüstü. Aldığım kulisi söylüyorum; Çok net dedikodu değil. Birincisi aday falan gündem de ama yarın en çok neyi konuşacaklar biliyor musun? Bomba! 6'lı masadan kalalım mı kalkmayalım mı... Çünkü anladığım kadarıyla Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı ciddi bir direnci var. Bunu çok net bir şekilde de ifade etti. Sonra Davutoğlu ve Babacan'ın açıklamaları yansıdı... Acaba masada olmakla doğru mu yanlış mı yapıyoruz, bu durum lehimize mi aleyhimize mi bunu konuşacaklar.

"MASADAN KALKALIM" SESLERİ YÜKSELİYOR

Şöyle söyleyeyeyim. Parti meclisinde bir kısım masadan kalkalım diyor. Çoklu adaya gidelim herkes eteğindeki taşları döksün ne olacaksa olsun. Bu kısımda Kılıçdaroğlu'nun adaylığını şiddetle destekleyen kısım. Biz çoklu adaya gidelim diyenler var. Bunu çok uzun zamandır kendi aralarında konuşuyorlardı. Yarın biz bu masada olmakla doğru mu yapıyoruz yanlış mı yapıyoruz bunu uzun uzadıya konuşacaklar.