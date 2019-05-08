CHP’den ‘sus’ emri
CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Genel Başkan Yardımcılığından yetkilendirilmemiş kişilerin parti adına konuşamayacağını bildirildi.
Aynı zamanda açıklama yapacak partililerin yönetimden ‘izin’ almadan ‘ağızlarını’ açmamaları istendi. Partiden yapılan yazılı açıklamada “Bütün parti üyelerimizin medyadan bir teklif geldiğinde CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Genel Başkan Yardımcılığımızdan onay almaları, medya yönergemiz gereğince zorunludur. Özellikle televizyonlardan gelen tekliflere olumlu yanıt vermeden önce bu kurallara uyulması, olmazsa olmazımızdır” ifadelerine yer verildi.
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