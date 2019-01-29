CHP'den 'terörist sevici' aday

Karalar, 2016 yılında Suriye’de öldürülen YPG/PKK’lı kadın terörist Fatma Eylem Ataş’ın cenazesi için belediye cenaze aracı tahsis etti. Adana polisi, teröristin Küçükoba Mezarlığındaki anma etkinliğine izin vermemiş, PKK’yı simgeleyen paçavralara ve diğer malzemelere el koymuştu. 10 Ekim 2015 Ankara’da günü yaşanan bombalı saldırıda ölen Dilan Sarıkaya ile Erhan Avcı’nın cenazeleri, terör örgütü tarafından propagandaya dönüştürülmek istendi. Cenaze törenine o dönem “Biz sırtımızı HDP’ye YPG’ye, PKK’ya dayadık” diyen HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ ve EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan da katıldı. Törende, CHP’li Seyhan Belediyesi’nin tahsis ettiği cenaze araçlarına PKK terör örgütünün paçavraları asıldı, konvoy halinde saatlerce şehirde tur attı.