16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3185
  • 6,0849
  • 224.137
  • 104.098
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

CHP'den 'terörist sevici' aday

CHP’nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar hala başkanlığını yaptığı Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde, belediyenin araçlarını YPG/PKK’lı teröristlerin cenazesine tahsis etmişti.

  • STAR ANKARA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Karalar, 2016 yılında Suriye’de öldürülen YPG/PKK’lı kadın terörist Fatma Eylem Ataş’ın cenazesi için belediye cenaze aracı tahsis etti. Adana polisi, teröristin Küçükoba Mezarlığındaki anma etkinliğine izin vermemiş, PKK’yı simgeleyen paçavralara ve diğer malzemelere el koymuştu. 10 Ekim 2015 Ankara’da günü yaşanan bombalı saldırıda ölen Dilan Sarıkaya ile Erhan Avcı’nın cenazeleri, terör örgütü tarafından propagandaya dönüştürülmek istendi. Cenaze törenine o dönem “Biz sırtımızı HDP’ye YPG’ye, PKK’ya dayadık” diyen HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ ve EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan da katıldı. Törende, CHP’li Seyhan Belediyesi’nin tahsis ettiği cenaze araçlarına PKK terör örgütünün paçavraları asıldı, konvoy halinde saatlerce şehirde tur attı.

Kılıçdaroğlu, İzmir´i HDP´ye hediye etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'den vatandaşlarına seyahat uyarısı

ABD'den vatandaşlarına seyahat uyarısı

Güneş Sistemi'nin sınırında bulundu

Güneş Sistemi'nin sınırında bulundu

'Annemle konuşur musunuz?' isteğini geri çevirmedi

'Annemle konuşur musunuz?' isteğini geri çevirmedi

İstanbul'da 4 saatlik 'Kaşıkçı' zirvesi

İstanbul'da 4 saatlik 'Kaşıkçı' zirvesi

“40 bin nüfuslu bir ilçeyi yönetemeyen, İzmir’i nasıl yönetecek?”

“40 bin nüfuslu bir ilçeyi yönetemeyen, İzmir’i nasıl yönetecek?”

Iraklı Kürtlerden PKK'ya Sincar tepkisi

Iraklı Kürtlerden PKK'ya Sincar tepkisi

Son 8 ayın en yüksek kapanışını yaptı

Son 8 ayın en yüksek kapanışını yaptı

Trump ile görüştüğünü doğruladı

Trump ile görüştüğünü doğruladı
 

POPÜLER HABERLER

Uran-9, Rus ordusu envanterine dahil edildi

Uran-9, Rus ordusu envanterine dahil edildi

Tırda 454 kilo eroin ele geçirildi

Tırda 454 kilo eroin ele geçirildi

Zatürre hastalığının belirtileri nelerdir?

Zatürre hastalığının belirtileri nelerdir?

NATO savunma bütçesini 100 milyar dolar artıracak

NATO savunma bütçesini 100 milyar dolar artıracak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA