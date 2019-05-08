CHP’den ucuz hareketler
Sandıktaki şaibe tescillendi, CHP ucuz siyasi şova başladı. Hukuki hiçbir karşılığı olmamasına rağmen 39 ilçede seçimlerin iptali için dilekçe veren CHP, itirazını iyice sulandırarak 24 Haziran ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de yenilenmesini istedi.
CHP, İstanbul’da 31 Mart 2019’da yapılan tüm ilçe belediye başkanlığı seçimleriyle 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin iptali için ‘tam kanunsuzluk’ gerekçesiyle Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) dilekçe verdi. PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile dirsek temasındaki İP de aynı yolu izledi. İYİ Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline neden olan sandık kurullarının diğer seçim türlerinde de görev yapması nedeniyle İstanbul’daki tüm seçimlerin iptalini istedi. Söz konusu taleplerin hukuki dayanağı olmamasına rağmen yapılan başvurular muhalefet partilerinin art niyetini de ortaya koydu. Türkiye’nin bekasını hiçe sayarak ülkeyi kaosa sürüklemek isteyenler ‘itiraz zaman aşımı’ gerçekliğini göz ardı ederek hukuki anlamda karşılığı olmayan başvuruyla ‘kafa karıştırma’ yolunu izledi.
SONUÇ ALINAMAZ
CHP’nin ‘tam kanunsuzluk’ iddiasıyla İstanbul tüm ilçe seçimlerinin de iptal edilmesine yönelik başvurusu, hukukçular tarafından tepkiyle karşılandı. AK Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, ‘CHP’nin yaptığı tamamen şova dönük bir hareket’ dedi. Recep Özel ‘tam kanunsuzluk’ iddiasıyla süre olmaksızın başvuru yapılabileceğini, ancak AK Parti’nin yaptığı başvurunun ‘olağanüstü süre’ içinde yapıldığını, kararın da ‘tam kanunsuzluk’tan verilmediğini hatırlattı. Özel, “Olağanüstü sürede biz başvurumuzu verdik. YSK da kararı, ‘tam kanunsuzluk’ ile vermedi. Süresi içinde yapılmış itiraz vardı. CHP’nin yaptığı şova dönük bir hareket. Tamamen şova dönük bir hareket. Başvuru yapamaz demiyorum, yapabilir, ama hukuki sonuç alınacak bir hamle değildir” değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Avukat Dr. Mehmet Sarı, CHP ve İP’in yaptığı itirazlar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
YSK: Hakimlerin hedef gösterilmesi kabul edilemez
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul seçiminin yenilenmesi kararına ilişkin sözlerine sert tepki gösterdi. YSK’nın olağan veya olağanüstü itiraz süreçleri ile önüne gelen yüzlerce dosyayı inceleyip, Anayasa ve kanunlara uygun olarak karara bağlayıp, neticelendirdiği vurgulanan açıklamada, “Bu süreçte itiraz mercii olarak yargılama faaliyetinde bulunduğundan, eleştiri sınırlarını aşan açıklama ve beyanlara cevap vermemiştir” denildi. Açıklamada,”Kılıçdaroğlu, TBMM’nin çatısı altında Kurul üyelerine tehdit, hakaret içeren beyanlarda ve gerçek dışı itham, isnat ve iftiralarda bulunmuş, bazı Kurul üyelerini, isimlerini okumak suretiyle hedef göstermiştir. Anayasa ve kanunlar, yasama organı üyesi olmanın sağladığı dokunulmazlığın hukuki korumasına sığınarak, bir kimseye suç işleme ve yargı organı mensuplarına hakaret etme serbestisi tanımaz” ifadesi kullanıldı.
İşinize gelince saygın işinize gelmeyince çete
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş “CHP’deki bu hazımsızlığı anlayabilmiş değilim. Halka gitmekten, halkın iradesine başvurmaktan bu kadar çekinen bir parti daha ben görmedim” dedi. “CHP’deki bu hazımsızlığı anlayabilmiş değilim. Halka gitmekten, halkın iradesine başvurmaktan bu kadar çekinen bir parti daha ben görmedim” diyen Muş, Kılıçdaroğlu’nun YSK üyelerine ‘çete’ nitelendirmesi için de şu değerlendirmede bulundu: Bunu tasvip etmiyoruz. Çok yanlış bir ifade. Orası yüksek yargıçlardan oluşan bir kurul. İşinize gelen karar verdiği zaman ‘saygın’ oluyorlar, işinize gelmeyen ya da kabullenmek istemediğiniz bir karar verdiği zaman ‘çete’ oluyorlar.
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