CHP’den ucuz hareketler

CHP, İstanbul’da 31 Mart 2019’da yapılan tüm ilçe belediye başkanlığı seçimleriyle 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin iptali için ‘tam kanunsuzluk’ gerekçesiyle Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) dilekçe verdi. PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile dirsek temasındaki İP de aynı yolu izledi. İYİ Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline neden olan sandık kurullarının diğer seçim türlerinde de görev yapması nedeniyle İstanbul’daki tüm seçimlerin iptalini istedi. Söz konusu taleplerin hukuki dayanağı olmamasına rağmen yapılan başvurular muhalefet partilerinin art niyetini de ortaya koydu. Türkiye’nin bekasını hiçe sayarak ülkeyi kaosa sürüklemek isteyenler ‘itiraz zaman aşımı’ gerçekliğini göz ardı ederek hukuki anlamda karşılığı olmayan başvuruyla ‘kafa karıştırma’ yolunu izledi.

SONUÇ ALINAMAZ

CHP’nin ‘tam kanunsuzluk’ iddiasıyla İstanbul tüm ilçe seçimlerinin de iptal edilmesine yönelik başvurusu, hukukçular tarafından tepkiyle karşılandı. AK Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, ‘CHP’nin yaptığı tamamen şova dönük bir hareket’ dedi. Recep Özel ‘tam kanunsuzluk’ iddiasıyla süre olmaksızın başvuru yapılabileceğini, ancak AK Parti’nin yaptığı başvurunun ‘olağanüstü süre’ içinde yapıldığını, kararın da ‘tam kanunsuzluk’tan verilmediğini hatırlattı. Özel, “Olağanüstü sürede biz başvurumuzu verdik. YSK da kararı, ‘tam kanunsuzluk’ ile vermedi. Süresi içinde yapılmış itiraz vardı. CHP’nin yaptığı şova dönük bir hareket. Tamamen şova dönük bir hareket. Başvuru yapamaz demiyorum, yapabilir, ama hukuki sonuç alınacak bir hamle değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Avukat Dr. Mehmet Sarı, CHP ve İP’in yaptığı itirazlar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.