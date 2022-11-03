CHP'den yeni tiyatro: Kamera kaydedince provokasyona başladı

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "zimmet, resmi belgede sahtecilik, icbar suretiyle irtikap, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından yargılanan eski Yalova Belediye Başkanı Salman'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında görülen davada yaşananlara ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERDİ

Alınan bilgiye göre, Başsavcılık, CHP Mersin Milletvekilli Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun ve İstanbul Milletvekili Aydoğan hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarıyla yürüttüğü soruşturmada yetkisizlik kararı vererek, dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Başsavcılığın yetkisizlik kararında, adı geçen kişilerin milletvekili olmaları nedeniyle Anayasa'nın 83'üncü maddesi uyarısınca yasama dokunulmazlıklarının bulunduğu ve milletvekili olanlar hakkındaki soruşturma yetkisi görevinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğuna yer verildiği öğrenildi.

CHP'Lİ ALİ MAHİR BAŞARIR HAKİMLERİN ÜZERİNE YÜRÜMEDEN ÖNCE KAMERA KAYDINI BEKLEDİ

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, hakimlerin üzerine yürümeden önce kaydın başlamasını beklediği anlar dikkat çekti.

Sabah'ın haberine göre, kamera kayda girdikten sonra hakimlerin üzerine yürüdü.

Bir müddet kaydın başlamasını bekleyen Ali Mahir Başarır, kameraların kayda girmesinin ardından "Diyecek laf yok, çıkalım buradan." dedikten sonra hakimlerin üzerine yürüdü.

O anlar ise kameralara anbean yansıdı.