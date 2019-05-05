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CHP'den YSK'ya iç savaş tehdidi

İstanbul kararı öncesi Yüksek Seçim Kurulu üzerinde baskı kurmaya çalışan CHP, işi ‘iş savaş’ tehdidine kadar götürdü.

  • STAR ANKARA
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YSK’nın, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçiminin iptal başvurusunu yarın gündemine alacağı netleştikten sonra CHP’nin tehdit dilinin seviyesi de arttı.  Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP’li yöneticiler YSK’yı tehdit etmek için birbirleriyle sıraya girdi. 

HDP MEDYASINA KONUŞTU 

En son CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, HDP’ye yakın Mezopotamya Ajansı üzerinden tehditlerde bulundu. Bekaroğlu “YSK tarihi bir kararın arifesindedir, YSK, sadece seçim değil, ülkenin iç barışıyla ilgili bir karar vermek durumunda” diyerek ‘iç savaş’ tehdidinde bulundu. YSK’nın vereceği kararın ülkeyi karanlığa ya da aydınlığa çıkaracağını savunan Bekaroğlu, seçimlerin yenilenmesi durumunda Ekrem İmamoğlu’nun, 250-500 bin farkla kazanacağını iddia ederek Başkan Erdoğan’ı hedef alan sözler sarfetti. 

YSK’YA ÇİRKİN İFADELER 

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da YSK üyelerine “İnsan içine çıkacak yüzünüz olsun, çocuklarınızın, torunlarınızın yüzüne bakacak yüzünüz olsun. Kızılay’da sizi yürütmezler, yüzünüze tükürürler” şeklinde tehtitler savurmuştu. 

BOYKOT BLÖFÜ DEVREDE 

Öte yandan basına kaynağı belirsiz ‘Üst düzey CHP’lilerden sızdırılan haberlerde ise “İptal kararı ve seçimin yenilenmesi kararı alınması halinde boykot dahil her türlü seçeneğin konuşulduğu” ifade edildi. YSK’yı açıkça etkilemeye yönelik haberlerde, ‘boykot’ kararının yanı sıra ‘sine-i millet’ kararı dahil her türlü seçeneğin yapılacak bir anketle halka da sorulabileceği ifade edildi.

Kritik karar öncesi sunum

YSK’nın gündem toplantısında, dosya üzerinde çalışan YSK üyesinin ilçe seçim kurullarından gelen bilgiler doğrultusunda bir sunum yapması bekleniyor. Sunumun ardından, AK Parti’nin YSK temsilcisi Recep Özel de gelen bilgilerle ilgili Kurul’a açıklamalarda bulunacak. Ardından Kurul, müzakereye geçecek.  Sandıktaki usulsüzlükler tek tek incelenecek. 

TCG Anadolu ilk kez suya indirildi

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