CHP-HDP hep omuz omuza

Kaset kumpası sonrasında CHP Genel Başkanlığı’na gelen Kemal Kılıçdaroğlu, partisini adım adım marjinal sol ve HDP çizgisine doğru sürükledi. Bu strateji doğrultusunda ‘YPG terör örgütü değil’ diyen Sezgin Tanrıkulu, ÖDP eski Genel Başkanı Alper Taş gibi isimleri parti bünyesine katarak, girdiği seçimlerde devrimci kanat ve HDP’den oy devşirmeye çalıştı. Örnekleri ise 7 Haziran ve 31 Mart yerel seçimlerinde net bir biçimde görüldü. Yerel seçimlerinde İP’le ittifak eden CHP, HDP ile de örtülü bir ittifak geliştirdi. HDP, 7’si büyükşehir 11 ilde aday çıkarmadı ve ittifaka destek verdi.

HDP’YE BARAJI GEÇİRDİ

31 Mart yerel seçimleri öncesinde HDP’li vekiller, Batı’da İP ve CHP adaylarına destek vereceklerini, aday çıkarmayarak CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu ile İzmir adayı Tunç Soyer’i destekleyeceklerini söylemiş, PKK’nın dağ kadrosu da bu stratejinin doğru olduğunu açıklamıştı. Ancak bu ilk CHP-HDP yakınlaşması değildi. 7 Haziran 2015 genel seçimleri sonrasında da benzer itiraflar gelmişti. Demirtaş’ın eş Genel Başkanlığı’nı yaptığı HDP, yüzde 10 barajını CHP desteği ile geçmişti. Demirtaş ile eski CHP milletvekili Şafak Pavey’in basın önünde gerçekleşen diyaloğu işbirliğini ortaya çıkarmıştı. Pavey “Birlikte iyi salladık” demiş, Demirtaş da “Hep birlikte daha iyisini başaracağız” karşılığını vermişti.

DEMİRTAŞ DESTEK VERDİ

Gezi kalkışmasına destek veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yerel seçimlerde HDP’nin rolünü ‘omuz omuza’ diye niteledi. Kaftancıoğlu, Demirtaş’ın tabanına yaptığı çağrı sonrası CHP’ye yoğun bir destek verildiğine dikkat çekerek “Çok kıymetli bir çağrı. Kişisel olarak, HDP seçmeni üzerinde oldukça etkili olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Kaftancıoğlu “HDP’li yetkililerin çağrısı neydi? ‘Biz Doğu ve Güneydoğu’da aday çıkaracağız, adaylarımızı destekleyeceğiz, Batı bölgelerinde ise, faşizme karşı’, cümle tam öyle değil ama ben anladığım şekilde ifade edeyim, ‘demokrasi için ve iktidara kaybettirmek için’ davranacağız demişlerdi. Yıllardır, sokaklarda hep söylediğimiz bir slogan vardır, bu defa faşizme karşı omuz omuza mücadele ettik, bütün faşizmin karşısında duran yapılarla birlikte” diye konuştu.

HDP’NİN SÖZCÜSÜ OLDU

CHP’nin eski milletvekili Barış Yarkadaş da aynı adresi referans aldı. Yarkadaş “Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi’nden verdiği bir röportajda ‘Bağrınıza taş basın, yaşadıklarınızı unutmayın, birazcık hatırım varsa faşizme karşı gidin oylarınızı verin’ dedi. HDP seçmenini motive etti, HDP tabanını harekete geçirdi. Sağ olsunlar, Küçükçekmece’de 65 bin oy, Esenyurt’ta 106 bin oy vererek iki belediyeyi de kazanmamızı sağladılar” dedi.

DİYET MESAJI VERDİ

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için “Bilecek ki seçilmişse 3 milyon Kürt’ün oyuyla seçilmiştir. HDP oylarıyla seçilmiştir” sözleriyle üstü kapalı kazanırsanız ‘diyet’ ödeyeceksiniz mesajı vermişti.