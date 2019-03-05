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CHP-HDP ittifakı, Hopa'da aday tanıtım toplantısında 'anons' krizi nedeniyle bozuldu

Artvin’in Hopa İlçesi’nde CHP ile HDP arasında kurulan ittifak fazla sürmedi. CHP ile terör yandaşı HDP’nin ittifakı 24 Şubat’ta yapılan ‘Aday Tanıtım Toplantısı’ndaki ‘anons krizi’ yüzünden bozuldu.

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CHP-HDP ittifakı, Hopa'da aday tanıtım toplantısında 'anons' krizi nedeniyle bozuldu. Geri adım atan CHP, özür diledi ve "Sorunlar dostlar arası diyalogla giderildi" açıklamasını yaptı.
 
Akşam'ın haberine göre; HDP, Hopa’da aday göstermemiş ve CHP’nin Hopa Belediye Başkan adayı olan Taner Ekmekçi’yi destekleme kararı almıştı. Toplantıda CHP’liler HDP Artvin İl Başkanı başta olmak üzere beraberindekilerin ismini anons etmedi. Hatta HDP’nin adı bile anılmadı. HDP’liler krizin akabinde yaptıkları basın duyurusunda CHP’nin adayını desteklemeyeceklerini açıkça duyurdu. 
 
“HDP’Yİ YOK SAYAN PLATFORM” 
 
HDP Artvin İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada, “HDP il Başkanımız, Kemalpaşa ilçe Başkanı Hopa ilçe yöneticileri, Milletvekili adaylarımızla birlikte katıldığımız halde protokol anonsu sırasında salonda bulunan bütün kurum temsilcileri anons edildiği halde, partimiz HDP’nin adı ve yöneticileri anons edilmemiştir. Bunun üzerine salonu HDP’liler olarak terk ettik. Partimizin adını dahi anons etmeyerek HDP’yi yok sayan, demokratik ve adil davranmayan bir platformda yer almayı reddediyoruz” denildi. 
 
ÖZÜR DİLEYİP ÇÖZDÜLER 
 
Bunun üzerine CHP’liler ilçede ittifaksız kaldı. Bunun üzerine CHP bir kez daha HDP’nin kapısını çalıp özür diledi. CHP Hopa İlçe Başkanlığı sorunun çözüldüğünü şu sözlerle duyurdu: “Sorunlar Hopa Halkı’nın belediyesini kurma isteği kararlılığıyla, dostlar arası diyalog ve karşılıklı iyi niyetle giderilmiştir.” 

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