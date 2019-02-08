CHP-HDP kriterleri

CHP’nin ittifak yaparak ılımlı bir görüntü vermeye çalıştığı HDP, terör örgütüne toz kondurmamaya devam ediyor. HDP, daha önce Çınar Belediyesi için aday olarak gösterdiği Ozan Kardaş’ın adaylığını, geçmişte hendek-barikat eylemlerini eleştiren tweetleri üzerine düşürdü. Batıda İP-CHP-SP ile hareket eden HDP, Güneydoğu’da ise TKDP (Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi) ve benzeri siyasi partilerle ortak aday belirleme yoluna gidiyor. HDP, Diyarbakır Çınar Belediye başkan adayını da TKDP ile varılan mutabakat sonucu belirlenmişti.

ELEŞTİRİNCE LİNCE UĞRADI

Daha önce TRT Kürdi’de program yapan Ozan Kardaş sosyal medyada terör karşıtı yaptığı paylaşımları HDP yöneticilerini rahatsız etti. Kardaş, sosyal medya hesabında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, HDP’li siyasetçiler ile YPG ve PKK ve çukur terörü ile ilgili eleştirileri nedeniyle, terör örgütü yandaşları tarafından adeta lince uğradı. Kardaş, önce Diyarbakır’da düzenlenen aday tanıtım toplantısına çağrılmadı. Önceki gün ise HDP’li Saruhan Oluç, Çınar Belediyesi için Kardaş yerine olarak Bedri Kaya ve Necla Tamriş isimlerini açıkladı. Demokrasiyi, özgür düşünceyi savunduğunu iddia eden HDP, Kardaş’ın sosyal medya hesabından terörü, yıkımı, emperyalistlerin kuklası olan Kandil’in emrinden çıkmayan siyasetçileri eleştirmesine tahammül edemedi.

HDP’DEN AÇIK DESTEK

Öte yandan HDP, Gaziantep ve Adıyaman’da aday göstermeyerek CHP ve SP adaylarını destekleme kararı aldığını da açıkladı. CHP, Gaziantep’te eski HDP milletvekili Celal Doğan’ı, SP ise Ahmet Faruk Ünsal’ı aday gösterdi. HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, Gaziantep’te aday göstermeyeceklerini belirterek “Celal Doğan’a başarılar diliyoruz, yüreğimiz ve emeğimiz kendisi ile olacaktır. Adıyaman Büyükşehir Belediye başkanlığı için de aday göstermiyoruz” dedi. Oluç, Faruk Ünsal için “Adalet ve demokrasi mücadelesinde öne çıkmış bir isimdir. Başarılı olmasını isteriz, kendisine başarılar diliyoruz. Elimizden gelen ne varsa yereldeki arkadaşlarımız bu çalışmaya katkı sunacaktır. Kendisi Adıyaman ve Türkiye demokrasisine önemli katkıları olacaktır” yorumunu yaptı.

HENDEĞİ ÖVEN ADAY OLDU

HDP ve CHP’nin aday belirlemedeki ortak kriteri kendisini İzmir’de de gösterdi. CHP’nin İzmir adayı, Güneydoğu’da hendek kazan, barikat kuran, bomba tuzaklayan, devletin parasını PKK’ya gönderen HDP’li belediyeleri kardeş kabul eden Tunç Soyer oldu. CHP İzmir Büyükşehir Adayı Soyer’e göre, PKK’nın ipoteğindeki belediyelerin kayyum atanarak millileştirilmesi ise ‘darbe’ oldu. 31 Mart seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Soyer, Sur’da terör örgütüne yardım ettiği şüphesiyle görevde alınan ve yerine devlet tarafından atanan kayyum hakkında da skandal sözler sarf etmişti. Soyer’in adaylığının resmileşmesinin ardından HDP kanadından da Soyer’e destek mesajları yağdı.