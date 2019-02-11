'CHP-İP ittifakına HDP-PKK dahildir'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Soylu, burada yaptığı konuşmada “Bir yandan PKK’yı kurdular, silah verdiler, para verdiler, akıl verdiler, binlerce evladımızı şehit ettiler; öte yandan FETÖ’yü kurdular, beslediler, organize ettiler, 15 Temmuz gecesi üstümüze salıp ülkemizi ele geçirmeye çalıştılar. Üretim yapmak isteyen kim varsa, engellediler. Vecihi Hürkuş’tan, Nuri Demirağ’a kadar üretim yapmak isteyen herkesin karşısına türlü engeller çıkardılar” dedi.

DEMOKRASİYLE YAPTIK

Türkiye’nin 2002 sonrasını bir ‘itiraz ve başkaldırı’ dönemi olarak nitelendiren Soylu, şunları kaydetti: Atak helikopteri bir itirazdır. Marmaray bir itirazdır. Altay tankı bir itirazdır. Üçüncü Havalimanı bir itirazdır. Hastanelerinde insanların rehin kaldığı günlerden modern şehir hastanelerine ulaşmak bir itirazdır. 36 milyar dolardan 170 milyar dolara getirdiğimiz ihracatımız;

3 bin 500 dolardan 10 bin dolara getirdiğimiz kişi başı milli gelirimiz bir itirazdır. Bugün PKK’lı teröristleri tek tek avlayan, fare gibi deliklerde hapseden yerli malı SİHA’larımız, bu fitne düzenine bir itirazdır. 15 Temmuz’da meydanlarda şehadete koşmak bir itirazdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçmek bir itirazdır. ‘Sınırın ötesine geçme’ diyenlere karşı ‘bu millet kimseden izin almaz’ demek, Afrin’de, Cerablus’ta, Kandil’de teröristin tepesine çökmek, bir itirazdır. En önemlisi, biz bütün bu itirazımızı sadece 50 gramlık oy pusulasının içine koyulmuş, millet iradesinin gücüyle yaptık. Demokrasiyle yaptık.

ALİ CENGİZ OYUNU

Bakan Soylu, 31 Mart seçimlerini bir beka meselesi olarak gördüklerini belirterek “Birileri bunu hafife alır gibi görünüyorlar. Akıllarınca bu seçimi sadece basit bir yerel seçim gibi gösterip PKK’nın alenen sözcülüğünü yapan HDP ile ittifaklarını; FETÖ’den aldıkları moral desteği gizlemeye çalışıyorlar. Açıkça söylüyorum, 31 Mart seçimleri için bunların taktiği ali cengiz oyunudur. HDP ile açık, net, herkesin bildiği bir ittifak söz konusudur. Hiç kıvırmasınlar; HDP bal gibi zillet ve illet ismi neyse o ittifaka dahildir, dolayısıyla PKK da bu ittifaka dahildir. HDP de iki arkadaşına sarılır gibi bugün diğer iki partiyi sarmalamıştır, istediği yere sürüklemektedir. Şimdi bu tabloya bakıp, 31 Mart yerel seçimlerini normal bir yerel seçim olarak görmek mümkün müdür?” diye konuştu.

‘FETÖ’YÜ KAZIYACAĞIZ’

FETÖ’nün devam ettiğine ve hükümetin zayıflaması için pusuda beklediğine dikkati çeken Soylu, “FETÖ’ye yönelik bir büyük operasyon daha hazırlıyoruz. Akıllarını başlarından almazsak namerdiz. Bu memlekete sahip çıkacak evlatları var. Bir büyük operasyon daha hazırlıyoruz. Onların yaptıkları hileleri şeytanlar yapmaz. Öyle hileler ortaya koymuşlar, bu milletin evlatlarını öyle istismar etmişler. Bazıları acıyorlar. Ben de acıyanlara acıyorum. Bir sapığın peşine takılıp gitmek hele bütün bu anlayışı gördükten sonra hala orada ısrar etmek bu suçun ortağı olmaktan başka bir şey değildir. Gereğini yerine getireceğiz, bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkeden” değerlendirmesinde bulundu.